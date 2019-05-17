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Bu Hafta Sonu Gerçekleşecek Olan Mavi Ay, Diğerlerinden Farklı Olacak

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İki farklı mavi ay var ve bu, diğerinden çok daha nadir görülen bir mavi ay çeşidi.
Bu Hafta Sonu Gerçekleşecek Olan Mavi Ay, Diğerlerinden Farklı Olacak

Mavi ay olduğu zaman ay mavi renge bürünmez. Normal bir dolunaydan farkı yoktur ancak mavi ay nadir görülen bir olaydır ve iki türü vardır. Bu hafta sonu, daha nadir olan ikinci türde bir mavi ay göreceğiz.

Ay’ın Dünya etrafında bir tur atması, ortalama 29,5 gün sürüyor. Hicri takvimde kullanılan ay yılı bu yüzden 11 gün daha kısa, bu yüzden her yıl Ramazan ayının tarihleri değişiyor.

Mavi ay, nadir görülen bir olayı tanımlamak için kullanılıyor. Ay takvimindeki ay ile güneş takvimindeki ay arasındaki gün farkından dolayı bazı aylarda iki defa dolunay oluyor. Bu ikinci dolunaya mavi ay deniyor, nadir durumları betimlemek için kullanılan bir deyimin de bir parçasını oluşturuyor.

Bu hafta sonu gerçekleşecek olan mavi ay ise biraz daha farklı. Bir astronomik mevsimde dört dolunay olması durumunda üçüncü dolunay mavi ay olarak isimlendiriliyor. Bu mavi ayın da renginin mavi olmadığını belirtmek gerekiyor.

Astronomik mevsimler, gün dönümleri, en uzun gün ve en uzun geceye göre belirlleniyor. Yani bildiğimiz anlamdaki mevsimlere benzer olsalar da her zaman örtüşmüyorlar.

Astronomik mevsimlerde normalde üç dolunay bulunuyor ancak güneş takvimi ve ay takvimi arasındaki farktan dolayı bazı mevsimler dört mavi aya ev sahipliği yapıyor. Bu olay, normalde karşılaştığımız mavi aydan daha nadir olarak gerçekleşiyor.

Mavi ay konusundaki kafa karışıklıkları aslında 1946’da yapılan bir yorum hatasından kaynaklanıyor. Eskiden yılın 13. dolunayı mavi ay olarak adlandırılırken şimdi bir aydaki ikinci dolunaya bu isim veriliyor. Bu hafta sonu gerçekleşecek olan mavi ay ise gerçek anlamda klasik mavi ay tanımına uygun olarak ortaya çıkacak. Astronomik mevsimlere göre isimlendirilen mavi ay, modern takvimlerden öncesine dayanıyor.

Mevsimsel mavi ay en son 2016 Mayıs’ta görülmüştü.

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