Bu hafta sonu seçim olsa ne olur? İşte en son anket! Sürpriz sonuçlar da var...

Bu Pazar bir seçim olsa halkın sadece %69’u sandığa gidecek. Siyasete, siyasetçilere ve parlamento ile hükümete güven ise çok düşmüş durumda. Sandığa katılım bir referandum olması durumunda ise hayli yükseliyor...

KATILIM ANCAK %69

DETAY Gazetesi 1039 kişi ile yüz yüze yapılan Ağustos 2019 anket ini açıklıyor. Ağustos ayında 1039 kişi ile yüz yüze metodu ile yapılan ankete göre halkın sadece %69’u bugün bir seçim olursa sandığa gidecek. Bu Pazar bir seçim olsa sandığa giderim diyenlerin oranı 69’da kalırken halkın %30,61’i ise sandığa gitmeyeceğini belirtti. Kararsızlar ise 15,30 oranında oldu. Vatandaşlar bir referandum olması durumunda ise neredeyse %90 oranında sandığa gideceğini belirtti.

UBP 1. CTP 2. YDP 3. PARTİ

1039 kişi ile yüz yüze yapılan Ağustos 2019 anketinde çarpıcı sonuçlar da ortaya çıktı. Ankete göre hükümetin büyük ortağı UBP %39,38 oy oranına ulaşırken hükümetin küçük ortağı HP ise ancak %9,17 oy alarak 4. Parti olarak meclise girebilecek. Vatandaş hükümet oluşumu ve hükümetteki başarısızlıkların faturasını HP’ye kesmiş durumda.

YKP MECLİSTE TDP VE DP MECLİS DIŞINDA

Ağustos 2019 anketinde diğer çarpıcı sonuçlar ise YDP ve YKP’nin aldığı halk desteği oldu. Ankete göre YDP oy desteğini %14’ün üzerine çıkarırken 3. Parti oldu. YKP ise tarihinde ilk kez Parlemento’ya girmek için ihtiyaç olan %5 barajını aşıp 6,04 oy ile Meclise girebiliyor. Anketin bir diğer şaşırtıcı sonucu ise Meclis’te 3’er milletvekili ile temsil edilen TDP ve DP’deki kan kaybı oldu. Ankete göre TDP 1,67 DP ise 1,88 oy oranında kalıp Meclise giremiyor.

Bu Pazar bir seçim olsa halkın sadece %69’u sandığa gidecek. Siyasete, siyasetçilere ve parlamento ile hükümete güven ise çok düşmüş durumda. Sandığa katılım bir referandum olması durumunda ise hayli yükseliyor...

I .PARTİ BOYKOTÇULAR

DETAY Gazetesi 1039 kişi ile yüz yüze yapılan Ağustos 2019 anketini açıklıyor.

Bugün bir seçim olsa lider parti hangisi olur? Kaç parti meclise girecek? Partilerin oy oranları neler? Halk tek başına iktidar mı, koalisyon mu istiyor?

Bu Pazar bir seçim olsa halkın sadece %69’u sandığa gidecek. Siyasete, siyasetçilere ve parlamento ile hükümete güven ise çok düşmüş durumda.

Sandığa katılım bir referandum olması durumunda ise çok yüksek seviyelere çıkıyor.

DETAY Gazetesi 1039 kişi ile yüz yüze yapılan Ağustos 2019 anketini açıklıyor. Ağustos ayında 1039 kişi ile yüz yüze metodu ile yapılan ankete göre halkın sadece %69’u bugün bir seçim olursa sandığa gidecek.

Bu Pazar bir seçim olsa sandığa giderim diyenlerin oranı 69’da kalırken halkın %30,61’i ise sandığa gitmeyeceğini belirtti. Kararsızlar ise 15,30 oranında oldu.

11 siyasal partinin halka sorulduğu ankette, yüz yüze metodu kullanıldı. Anketin hata payı ise %3,95 olarak belirtildi.

Kararsızlar ve karma oy vereceğim diyen seçmenler de siyasal partilere dağıtıldığı zaman 5 siyasal partinin %5 olan ülke barajını aşabileceği görüldü.

Buna göre UBP, CTP,YDP,HP, ve YKP %5 barajını aşıp parlamentoya girerken , DP,TDP,BY,BKP,TKPYG ise ülke genelinde uygulanan %5 barajının altında kaldı.