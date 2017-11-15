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Bu hafta yağmur bekleniyor

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Bu hafta yağmur bekleniyor
Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, Pazar ve Pazartesi günleri yer yer yağmur bekleniyor; sıcaklık da 3-4 derece düşecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 16 – 22 Kasım tarihleri arasında bölgede beklenen hava durumu tahminlerine göre, genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısında serin ve nemli, periyodun ikinci yarısında ise üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesi etkili olacak.

Hava, yarın, parçalı az bulutlu, Cuma günü parçalı ve çok bulutlu, Cumartesi günü çok bulutlu, Pazar günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu, Pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Salı ve Çarşamba günleri ise parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısı, iç kesimler ve sahillerde 24 – 27, ikinci yarısında ise 20 – 23 derece dolaylarında  seyredecek.

Rüzgar  genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

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