  • BIST 8776.7
  • Altın 1982.469
  • Dolar 30.5481
  • Euro 32.8288
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAİsrailliler rehinelerin serbest bırakılması için yürüdü

Bu hafta yağmur beklenmiyor

» »
Meteoroloji Dairesi, 12 Şubat’a kadar yağmur beklenmediği tahmininde bulundu.
Bu hafta yağmur beklenmiyor

Daire’nin 12 Şubat’a kadar olan tahminlerine göre hava genellikle parçalı bulutlu olacak, 7 ve 8 Şubat sabahları yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklıklarının genellikle iç kesimlerde ve  sahillerde, periyodun ilk günleri 20-23 derece, diğer günleri ise 16-19 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar periyodun ilk günleri güney ve batı, diğer günleri ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2 bin 590 gün kaçak yaşadı, ülkesine gitmek için yardım istedi!05 Şubat 2024 Pazartesi 14:53
  • Kaçaklar mahkemede... Biri 624 gün, diğeri 294 gün...05 Şubat 2024 Pazartesi 14:53
  • Alkollü kaza yaptı, ikamet izinsiz olduğu ortaya çıktı!05 Şubat 2024 Pazartesi 14:52
  • Akar, Töre'yi ziyaretinde vurguladı: Bizim kardeşliğimiz bakidir05 Şubat 2024 Pazartesi 14:34
  • İstatistik Kurumu, yılın ilk enflasyon rakamlarını açıkladı...05 Şubat 2024 Pazartesi 14:33
  • Gardiyanoğlu: Kalkanlı Yaşam Evi için ciddi projelerimiz var05 Şubat 2024 Pazartesi 14:32
  • Erhürman uyardı… “Ekonomi Güney’e kayıyor”05 Şubat 2024 Pazartesi 14:31
  • Berova: Hükümetin birinci önceliği E-Devlete geçmektir05 Şubat 2024 Pazartesi 14:30
  • Zam zam üstüne ama enflasyon Ocak'da 3,84'müş...05 Şubat 2024 Pazartesi 14:18
  • YDÜ araştırmacıları açıkladı: Kedi koronavirüsünün insana bulaşma riski var mı?05 Şubat 2024 Pazartesi 14:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti