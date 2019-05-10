Bu hafta yağmur var mı? Meteoroloji Dairesi açıkladı

Hava sıcaklığının pazartesi gününden itibaren 5-6 derece yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık tahmin raporuna göre, bölgenin, alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.



Açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının periyodun ilk günü iç kesimlerde 24 - 27 ºC ve sahillerde 21 - 23 ºC, diğer günlerde ise iç kesimlerde 30 - 33 ºC ve sahillerde 25 - 28 ºC dolaylarında seyretmesinin beklendiği kaydedildi.



Rüzgar, genellikle Kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esmesi