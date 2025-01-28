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Bu hafta yağmur yok!

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KKTC’de hava ilerleyen günlerde açık ve az bulutlu olacak; sıcaklık 18-22 derece dolaylarında seyredecek.
Bu hafta yağmur yok!

Meteoroloji Dairesi’nin 28 Ocak-3 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, periyod süresince ülke yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün ve cuma günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, diğer günlerde ise açık ve az bulutlu olacak; hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 18 – 21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, cuma günü ise kuzey ve batı yönlerden orta zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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