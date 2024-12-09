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Bu hafta yağmur yok, sıcaklıklar yükseliyor!

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Hava sıcaklığı hafta boyunca 19-22 derece dolaylarında seyredecek. Yarın ve çarşamba sabah saatleri yer yer sisli olacak.
Bu hafta yağmur yok, sıcaklıklar yükseliyor!

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 10-16 Aralık tarihleri arasında bölge, genellikle yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 19 – 22 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar, periyodun ilk yarısında kuzey ve batı, ikinci yarısında ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli  esecek.

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