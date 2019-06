Bu Hafta Yayınlanan ve İzlemeniz Gereken 11 Fragman

Bu hafta da vizyona girecek filmlerin, dizilerin yeni sezonunun fragmanları gelmeye devam etti. Bu hafta fragmanı düşen yapımlar arasında en çok dikkat çeken, birinci sezonuyla kendisine bir hayran kitlesi oluşturmayı başaran Dark’ın 2.sezon fragmanı oldu hiç şüphesiz.

İşte fragmanlar:

Wall-E, Cars ve Toy Story gibi animasyon efsanelerinin de yapımcısı olan Pixar’dan yepyeni bir animasyon film daha. Film ayrıca önümüzdeki senenin mart ayında vizyona girecek dolayısıyla Onward’dan önümüzdeki süreç içerisinde birkaç fragman daha görmemiz oldukça mümkün.

Son yıllarda sıklıkla başvurulan bir yöntem olan kitap uyarlamalarından bir örnek The Goldfinch. Fragman oldukça sıkıcı duruyor yalnız kitabı oldukça popüler, belki de fragmanda tam olarak kendilerini anlatamamış olabilirler. ABD’de 13 Eylül’de vizyona girecek. Ülkemizdeki vizyon tarihi henüz belli değil.

The Dark Crystal: Age of Resistance

Netflix’te yayınlanacak olan dizi, 1982 yapımı Jim Henson filmi Dark Crystal’ın öncesinde geçecek. 10 bölümden oluşacak dizinin ilk gösterim tarihi ise 30 Ağustos.

Straight Outta Compton’ın yazarlarından olan Andrea Berloff, The Kitchen ile de ilk yönetmenlik deneyimini hayata geçiriyor. Bu suç filminin kadrosunda Melissa McCarthy, Tiffany Haddish ve Elizabeth Moss bulunuyor. Filmin ABD vizyon tarihi 9 Ağustos.

Ülkemizde 20 Eylül’de vizyona girecek olan Rambo filmi, çocukluğunda TV’de Rambo izleyenleri tekrar çocukluk zamanlarına götürebilir. Last Blood’dan önceki son Rambo filmi olan John Rambo, 2008 yılında vizyona girmişti.

Netflix’in elindeki son Marvel işi olan Jessica Jones’un final sezonunun fragmanında sezona dair çok da bir şey anlaşılmıyor. Ancak her halükarda dizinin hayranları, kapanışın da oldukça yüksekten olmasını isteyecektir. Gösterim tarihi 14 Haziran.