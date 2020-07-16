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Bu halka bu saçmalıkları yaşatma hakkınız yok!

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"Bu halka, bu sıkıntılı günlerde bu saçmalıkları yaşatma hakkını nereden bulduğunuzu sanıyorsunuz?!!"
Bu halka bu saçmalıkları yaşatma hakkınız yok!

İşte açıklama;

1. Başbakan, İçişleri Bakanı'nı kendisini kandırmakla ve toplumun hükumete duyduğu "güven"i sarsmakla suçluyor.
2. İçişleri Bakanı, hükumet ortağı olan UBP'yi, 22 ay boyunca imar planı ile ilgili görüş vermemekle, bu nedenle emirnamenin süresinin altı ay uzatılmasına sebebiyet vermekle ve o altı ayın da boş geçmesine yol açmakla suçluyor.
3. İçişleri Bakanı, Başbakan'ı, görevini yerine getirmemekle, yaptığı açıklama ile toplumda bilgi kirliliği yaratmakla ve güveni zedelemekle, ayrıca hukuka aykırı işlem yapmakla suçluyor.

Ve siz ülkeyi yönettiğinizi iddia ediyorsunuz!!! Bu halka, bu sıkıntılı günlerde bu saçmalıkları yaşatma hakkını nereden bulduğunuzu sanıyorsunuz?!!

Saat 12'ye geliyor, hala ne plan ne de emirname var ortada. Kimse ne yapacağını bilmiyor.

Artık herkes konunun planlama ile değil siyasi hesaplarla ilgili olduğunun farkında. Birbirlerine medya üzerinden kendi taraftarlarını rahatlatmaya yönelik mesaj vermekten, iş yapmaya vakitleri kalmıyor. Bu ortamda çıkacak herhangi bir metin de hiçbir derde çare üretemeyecek bu sebeple. Ortada tam bir yönetsel sefalet var!!!

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