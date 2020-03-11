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“Bu hanım epeyi gezmiş, müzelere gitmiş ve akşam da hasta olmuş”

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UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar katıldığı bir televizyon programında koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin bilgi verdi.
“Bu hanım epeyi gezmiş, müzelere gitmiş ve akşam da hasta olmuş”

Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs görülmesinin hemen ardından tedbirlerin alındığını anımsatan Başbakan, KKTC’de de virüsün görülmesiyle birlikte tedbirlerin artırıldığını söyledi.Tatar, “sınır kapılarında 24 saat denetim olacak. Toplu taşımacılıkta engel getirdik, 10’un üzerinde yolcular ülkeye gelmeyecekler, buna ayinler de dâhil” dedi.

Tatar, Koronavirüs saptanan Alman hastanın ülkeye geldiğinde semptomu bulunmadığını da kaydederek, “Bu hanım epeyi de gezmiş, müzelere gitmiş ve akşam da hasta olmuş. Sabah belli oldu” dedi.

Alman turistle birlikte ülkede bulunan 30 kişinin durumu ile ilgili de Tatar, “Memleketlerine geri gidecekler. Alman büyükelçiliği ile iletişime geçtik. Tur operatörü geri götürecek. Temas kuruldu ve bilgi verildi” şeklinde konuştu.Konuşmasında vatandaşa da çağrıda bulunan Tatar, “Sorumluluğunuzun bilincinde olun. Hasta biriyle yakın temasta olursanız 14 gün evde istirahat edin” dedi.

Tatar herkesin kendisine dikkat etmesini ve kalabalıktan uzak durmasını da tavsiye ederek, süreçte bireysel hijyenin önemine değindi.

Panik olunmamasını da isteyen Tatar, alınan tedbirlerin yerinde olduğunu, turizm konusunda sıkıntı yaşanmayacağını, meselenin kontrol altında olduğunu söyledi.Tatar, halka panik yapmadan mücadeleye katkı koymaları çağrısı da yaptı.

Sıcaklıklar artınca virüsün yayılma şansı olmayacağını da belirten Tatar, süreci soğuk kanlılıkla yürüteceklerini söyledi.

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