Bu hastalık masa başı çalışanlarda görülüyor

Karpal tünel sendromu nedir? Karpal tünel sendromunun belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? Özellikle masa başı çalışanlarında görülen bu hastalık hayat kalitesini bozuyor. Hastalık hakkındaki tüm merak edilenler haberimizde!

NESNELERİ TUTMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORSANIZ DİKKAT!

Ellerde ve bileklerde uyuşukluk, yanıcı bir ağrı veya karıncalanma, şikayetleriniz özellikle geceleri daha belirgin olması, nesneleri düşürmeden elle tutmakta güçlük çekmek ve bilgisayar klavyesi ya da faresini kullanmak gibi tekrarlayıcı el hareketlerini tekrarlarken oluşan ağrı. Hamilelik, şeker hastalığı, tiroid hastalıkları, menopoz, bilekte kırılan ya da yerinden kayan kemikler ve aşırı şişmanlık hastalığın görülme oranını arttırır.

TEDAVİ İÇİN ZAMAN KAYBETMEDEN DOKTORA BAŞVURUN

Eller ile cisimlerin sık ve şiddetli şekilde tutulması, bileğin bükülmesi ve artrit benzer şekilde görülme oranlarını arttırır. Bu şikâyetlerin ilk ortaya çıkmasının ardından tedavi için zaman kaybetmeden başvurmak oldukça önemlidir. Başvurmak için ağrının aşırı artmasını, tahammül sınırlarını aşmasını beklemeyin.

ÖDEMİ AZALTMAK İÇİN KORTİZON ENJEKSİYONLARI YAPILABİLİR

Cerrahi dışı konservatif tedavinin asıl amacı medyan sinir üzerinde tekrarlayan yaralanmaları bitirmek ya da azaltmaktır. Bu amaçla sinir üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmak için bir bileklik ile bilek hareketleri kısıtlanabilir. Eğer bu işe yaramaz ise ödemi azaltmak için enflamasyon giderici ilaçlar yazılabilir veya bileğe kortizon enjeksiyonları yapılabilir.

CERRAHİ TEKNİKLER UYGULANABİLİR

Ağrıları azaltmaya yönelik birtakım özel el ve bilek egzersizleri önerilebilir. Eğer hastalar istirahat, rehabilitasyon, veya diğer cerrahi dışı tedaviler ile ağrılarından kurtulamaz iseler median sinir üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmak için farklı cerrahi teknikler uygulanabilir.En sık uygulanan teknik karpal tünel serbestleştirilmesi denilen ve açık ya da endoskobik yöntemler ile uygulanabilen yöntemdir. Açık cerrahide bilek bölgesine bir kesi yapılarak median sinir üzerine bası oluşturan bant kesilerek sinir serbestleştirilir. Endoskobik yöntemde ise daha ufak bir kesi yapılarak bir minyatür kamera ile tünel görüntülenir ve bant kesilir.

BİLEĞİ SIKI SARAN BANTLARDAN UZAK DURUN

El bileğinin uzun süreli ve güçlü şekilde aşağı-yukarı hareketlerinden, gergin şekilde parmaklarla bir şeyi tutmaktan, bileği başparmak veya küçük parmağa doğru bükme hareketinden kaçının.Avuç içi yukarı bakacak şekilde yük taşımamaya özen gösterin. Bileği sıkı saran bantlardan (kol saati gibi) uzak durun.

ELLERİ HER 15 DAKİKADA BİR DİNLENDİRİN

Aşırı soğuk veya korunmasız vibrasyondan kaçının.Telefon gibi sık kullanılan objeleri çalışma sahama olabildiğince yaklaştırın. Böylece aşırı uzanmaktan kaçının.Araba sürerken, eşya taşırken direksiyonu çok sıkı tutmayın. Mümkün olduğunca eli dinlendirin. Daktilo ya da klavye kullanırken elleri her 15 dakikada bir dinlendirin.

BU ÖNERİLERİ GÖZARDI ETMEYİN!

Boya fırçası, kalem, gazete veya kitap türü cisimleri uzun süre tutmaktan kaçının.Elleri kullanılırken vücudun genel postürü de çok önemlidir. Çalışma alanının yüksekliği, otururken ya da ayakta iken bileklerin notral ya da hemen hemen düz pozisyonda kalmasına imkân tanıyacak şekilde düzenlenmelidir. Çalışma esnasında omuzların yeteri kadar serbest, dirseklerin konforlu bir şekilde yanlarda olmasına özen gösterilmelidir. Oturma esnasında sırt ve bel iyi desteklenmiş şekilde ayaklar yere basmalıdır. Oturulan sandalye her bireyin kendisine göre ayarlanmalıdır. El aletlerinin seçimi önemlidir. El aletinin tutulan kısmı elinizin büyüklüğü ile orantılı olmalıdır.Elinizi yoğun şekilde kullanmanızı gerektiren yeni bir iş öğrendiğinizde, elinize bu yeni işe alışması için zaman tanıyın. Bu tıpkı bir atletin bir yarışa hazırlanmasına veya diğer atletik yarışmalara benzer. Ellerin istirahati için yeterli aralıklarla molalar verilmelidir.Eğer eldiven giyiyorsanız ellere uygun ölçülerde olmalıdır. Çok büyük olursa objeyi tutmak için gerekli harcanacak güç daha fazla olacak, çok sıkı olursa elleri sıkıştıracaktır.