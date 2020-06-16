Şimdiye kadar 440.000 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs tehdidi hala devam ediyor. Can kayıplarının artmasıyla birlik bilim insanları Covid-19'daki risk gruplarını belirlemeye başladı. ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) 11 riskli grubu kamuoyuna duyurdu. İşte CDC'nin pandemi süresince daha riskli olduğunu söylediği gruplar...

Dünya üzerinde etkisini hala devam ettiren koronavirüs salgınının etkili olduğu riskli gruplar açıklandı. ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, başta astım ve kalp hastaları başta olmak üzere 11 riskli gruba dikkat çekti.