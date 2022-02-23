  • BIST 2.016,03
  • Altın 846.88
  • Dolar 13.7991
  • Euro 15.641
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

Bu hukuk anlayışıyla ülke yönetilmez

» »
Bu hukuk anlayışıyla ülke yönetilmez
Bu hukuk anlayışıyla ülke yönetilmez

CTP Başkanı Tufan Erhürman yerel seçimlerin ertelenmesine yönelik fikir ortaya koyan Başbakan Faiz Sucuoğlu'nu eleştirdi:

Anayasa'nın 119. maddesinin 3. fıkrası yerel yönetim organlarının seçimleri dört yılda bir yapılır diyor. Bundan önceki seçim Haziran ayında yapıldığına göre dört yılın hangi tarihte dolacağını hesaplayabilmek için hukukçu olmaya gerek yok! 

Buna karşın Sn. Sucuoğlu seçimin yıl sonunda da yapılabileceğini söylüyor. Hesabın tutmadığı açık!!! Ama daha da tehlikelisi şu sözleri: "Anayasa dört yılda bir yapılır diyor. Yapılmazsa? Cevap yok, bir şey yok". 

Sn. Sucuoğlu'na hatırlatmak zorundayız ki Anayasa'ya uymak hukuk devletinin başlıca gereğidir. Anayasa'ya uyulmadığı zaman sonucun ne olacağını sormak ve Anayasa'ya uyup uymayacağına bu noktadan hareketle karar vereceğini çağrıştırmak dahi abesle iştigaldir. Böyle bir anayasa ve hukuk anlayışıyla ülke yönetmek mümkün değildir!

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hemşire Örgütlerinden Ebe Münhali Açılması Çağrısı23 Şubat 2022 Çarşamba 17:00
  • Bazı Kıbrıslı Türk Ve Rum Siyasi Parti Başkan Ve Temsilcileri Ara Bölgede Bir Araya Geldi23 Şubat 2022 Çarşamba 16:15
  • Evinde Ölü Bulunan Sharipova İçin Kan Ve Doku Örneği Alındı23 Şubat 2022 Çarşamba 16:10
  • Kıbrıs Türk Basın Konseyi Başsağlığı Mesajı Yayımladı23 Şubat 2022 Çarşamba 16:00
  • Yeterlilik Sınavları Haftasonu Yapılıyor23 Şubat 2022 Çarşamba 15:45
  • KSP Merkez Komitesi: “Her Türlü Baskıya Karşı Mücadele Edeceğiz”23 Şubat 2022 Çarşamba 15:30
  • Metehan'dan uyuşturucuyla geçmeye çalıştı!23 Şubat 2022 Çarşamba 15:28
  • Serdar Denktaş: "Ali Kişmir'in yazısını daha önce okumamıştım. Anlattığı olay gerçek. "23 Şubat 2022 Çarşamba 15:28
  • Özersay: İfade Özgürlüğü Demokrasinin En Önemli Güvencelerindendir23 Şubat 2022 Çarşamba 15:22
  • Cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan gardiyana 20 ay hapis23 Şubat 2022 Çarşamba 15:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti