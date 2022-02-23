Bu hukuk anlayışıyla ülke yönetilmez

CTP Başkanı Tufan Erhürman yerel seçimlerin ertelenmesine yönelik fikir ortaya koyan Başbakan Faiz Sucuoğlu'nu eleştirdi:

Anayasa'nın 119. maddesinin 3. fıkrası yerel yönetim organlarının seçimleri dört yılda bir yapılır diyor. Bundan önceki seçim Haziran ayında yapıldığına göre dört yılın hangi tarihte dolacağını hesaplayabilmek için hukukçu olmaya gerek yok!

Buna karşın Sn. Sucuoğlu seçimin yıl sonunda da yapılabileceğini söylüyor. Hesabın tutmadığı açık!!! Ama daha da tehlikelisi şu sözleri: "Anayasa dört yılda bir yapılır diyor. Yapılmazsa? Cevap yok, bir şey yok".

Sn. Sucuoğlu'na hatırlatmak zorundayız ki Anayasa'ya uymak hukuk devletinin başlıca gereğidir. Anayasa'ya uyulmadığı zaman sonucun ne olacağını sormak ve Anayasa'ya uyup uymayacağına bu noktadan hareketle karar vereceğini çağrıştırmak dahi abesle iştigaldir. Böyle bir anayasa ve hukuk anlayışıyla ülke yönetmek mümkün değildir!