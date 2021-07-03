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Bu hurafeler bebeklere zarar verebilir

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Yeni doğanlarla ilgili hurafeler bebeklerde enfeksiyondan böbrek yetmezliğine kadar pek çok ciddi soruna yol açabilir.
Bu hurafeler bebeklere zarar verebilir

Yeni doğanlarla ilgili hurafeler bebeklerde enfeksiyondan böbrek yetmezliğine kadar pek çok ciddi soruna yol açabilir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Namık Kemal Akpınar, o hurafeleri ve bilinmesi gereken gerçekleri şöyle sıraladı…

YANLIŞ:  Bebeğin 40'ı çıkmadan yıkanmamalı, mezarlığın yanından geçilmemeli

DOĞRUSU:  Bebeğin yıkanmamasının yanı sıra ilk 40 gün sokağa çıkarılmaması, mezarlığın yanından geçirilmemesi, tırnağının, ileride de saçının kesilmemesi gibi inançlar var. “40 gün” meselesi, Orta Asya topluluklarında Şaman kültüründen süregelen bir inançsal durumdur. Ancak bunların hiçbirinin bilimsel kanıtı yok. Bebek doğar doğmaz sokağa çıkabilir. Tabii burada alışveriş merkezleri gibi kalabalık ve kapalı ortamları değil, temiz ve açık havada çocuğu gezdirmeyi öneriyoruz.

YANLIŞ:  Lohusa dönemindeki kadın 40 gün yalnız kalmamalı.

DOĞRUSU: Anne yeni doğum yaptığı için psikolojik durumunda bazı değişiklikler görülebilir. Anneye bu süreçte destek olunması önemli. Ancak “40 gün yalnız bırakılmamalı” şeklinde bir kural da yok. Pek çok anne, sıkıntı yaşamadan da bu süreci bebeğiyle mutlu bir şekilde geçiriyor.

YANLIŞ:  Bebek, ileride kokmasın diye ilk yıkamada tuzlu su ile yıkanmalı, hatta çocuk tuza yatırılmalı.

DOĞRUSU:  Çocuk kokmasın, terlemesin veya hasta olmasın diye yapılan bu uygulama çok tehlikeli. Çocuğu direkt olarak tuzun üzerine yatıranlar bile oluyor. Bu durumlarda bebeklerde çok ciddi su-tuz dengesinde bozukluklarla beraber ölümle bile karşı karşıya kalınabilir. Bebek cildi tuzdan yanabilir, hatta vücut sıvısı tuz nedeniyle dışarı çıkacağı için çocukta sıvı kaybı, tuzun deri içine geçmesiyle beraber vücutta tuz yüksekliği ve böbrek yetmezliği bile görülebilir.  Bebeklerde hayati risk oluşturabilecek bu durumun kesinlikle uygulanmaması gerekiyor.

YANLIŞ:  Bebek sarılık olmasın diye üzerine sarı tülbent konulmalı.

DOĞRUSU:  Örtünün sarı olmasının bebeğe bir zararı olmaz. Her renk olabilir. Bunun bilimsel bir açıklaması yok.

YANLIŞ:  Bebeklere tam kundak yapılması lazım.

DOĞRUSU:  Bebeklere tam kundak yapılması önerilen bir uygulama değil. Çocuğun bu şekilde kısıtlanması, sıkıştırılması birçok sıkıntıya neden olabilir.

YANLIŞ:  Yenidoğan bebeğe ilk gelen anne sütü verilmemeli.

DOĞRUSU:  Bu çok yanlış ve tehlikeli. Anne sütü o kadar değerli ki, “sarı süt”, yani “kolostrum” dediğimiz ve bebeğin ağzına bir damla bile gelse bebek için çok faydalı olan anne sütü çok önemli. Özellikle ilk gelen sarı süt, aşı gibidir. Bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve onu enfeksiyonlara karşı koruması için özel bir içeriğe sahiptir. İlk sütü vermemek bebeğe yapılabilecek en büyük kötülüklerden biridir.

YANLIŞ:  Bebeği toprağa yatırmalı.

DOĞRUSU:  Bu uygulama yanlıştır. Enfeksiyonlara neden olabilir.

YANLIŞ:  Emzik vermeden önce şeker veya bala batırılmalı

DOĞRUSU:  Kesinlikle uygulanmamalı. Şekerin hiçbir faydası olmadığı gibi, 1 yaşından önce çocuğa bal vermek de tehlikelidir.

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