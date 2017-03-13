Bu İçeceği 7 Gün İçin ve Karın Yağlarına Veda Edin!

Neredeyse herkesin kurtulmak istediği bir göbeği var, ama bu hem zaman alıcı hem de pahalı olabilir! Hızlı, ucuz ve etkili sonuçlar için bu tarifi deneyin!

Obez olmayabilirsiniz, ama yine de bir kaç kilo vermek isteyebilirsiniz. Sağlıklı kalmak için, günlük ihtiyacımız olan ortalama yağ miktarını almamız gerekir. Eğer günde 1.600 kalorilik bir beslenmeniz varsa, günlük 36-62 gram yağ yemeniz tavsiye edilir. Eğer günlük 2.000 kalori almanız gerekiyorsa, her gün yaklaşık 44-78 gram yağ tüketmeniz gerekir.

Beslenme yağları vücudumuz için gereklidir. Bize enerji verirler ve hücre büyümesini desteklerler. Yağlar, organlarımızı da korur ve vücudumuzun sıcak kalmasına yardımcı olur. Ayrıca, vücudun besleyici maddeleri emmesine ve önemli hormonları üretmesine yardımcı olur. Peki ama ne tür bir yağa ihtiyacımız var? Hangi yağlar kötü?

Dört farklı yağ türü vardır. Doymuş yağlar, trans yağlar, tekli doymamış yağlar ve çoklu doymamış yağlar. Kötü yağlar, doymuş yağ ve trans yağ olarak bilinirler. Sağlıklı yağlar oda sıcaklığında sıvı haldeyken, bu yağlar katıdır. Aşağıda vereceğimiz tarif kötü yağlardan kurtulma konusunda da kullanışlı olabilir.

Bu tarif, birkaç farklı meyve, sebze ve ottan oluşan bir meyve suyu tarifi. İçinde ananas, salatalık ve maydanoz var. Bu malzemelerin hepsi kilo vermeyi artıran önemli doğal malzemeler. Ananas, bromelain adı verilen bir enzim içerir. Ayrıca henüz kanıtlanmış olmasa da araştırmacılar bu enzimin etteki dokuları parçalamaya yardımcı olduğunu ve yağ yakımında da kullanılabileceğini düşünüyor.

Salatalık, zengin bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Aynı zamanda çok sayıda güçlü antioksidan içerirler. Salatalığın yüksek antioksidan ve vitamin içeriği nedeniyle kilo kaybını artırdığı bilinmektedir. Bu da bizi bir sonraki malzememize götürüyor: Maydanoz. Maydanoz sindirime yardımcı olan vitaminleri içeren bir ottur. Daha sağlıklı bir metabolizma oluşturduğu bilinmektedir. Yani bu tarif, yağlarla savaşan tüm süper kahramanları içerir! İşte ihtiyaç duyacağınız malzemelerin listesi:

Malzemeler:

2 adet salatalık

3 adet ananas

1/2 adet kereviz

1 su bardağı maydanoz

Hazırlanışı:

Öncelikle tüm malzemeleri iyice yıkadığınızdan emin olun. Ardından tüm malzemeleri mutfak robotunda iyice karıştırın. Her sabah aç karnına için ve yağlarınızın erimesini izleyin!