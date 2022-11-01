Bu iPhone tam 2,5 milyon TL

iPhone 14 Pro Max'in lüks tasarımlı özel bir versiyonu tanıtıldı. Rolex saate sahip iPhone modelinin fiyatı ise dudak uçuklattı.

Türkiye’de 43 bin 999 TL’den satışa çıkarılan iPhone 14 Pro Max, lüks tasarım markası Caviar tarafından yeniden yorumlandı. ABD’de 1099 dolar ila 1599 dolar arasında fiyatlandırılan iPhone 14 Pro Max’in süper lüks modelinin fiyatı ise tam 135 bin dolar (2 milyon 513 bin TL) olarak açıklandı.

Dünyanın en pahalı telefonlarından birini yeniden yorumlayan Cavier, iPhone 14 Pro Max’in arkasınıa Rolex saat yerleştirdi. Rolex Cosmograph Dayton saate sahip ve elmaslarla süslü süper lüks iPhone 14 Pro Max bu hafta tanıtıldı.

Üzerinde Rolex saat bulunan iPhone’un fiyatı 135 bin 420 dolar (yaklaşık 2 milyon 521 bin TL) olarak açıklandı.

Firma yetkilileri tasarımı ‘eşsiz’ olarak nitelendirirken, şimdiden sipariş almaya başladıklarını duyurdu.

Cavier, daha önce de 80 milyon yıllık olduğu sanılan bir dinozor dişi ile süslenmiş bir iPhone kılıfı, 18 ayar altın AirPods kılıfı piyasaya sürmüş, bu lüks ürünler fiyatları ile uzun süre konuşulmuştu.