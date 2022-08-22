Bu iş mahkemede bitecek!

Erhürman'ın konuyla ilgili sosyal medya paylaşımı şöyle:

Sn. Arıklı, "bu bir reform" değil diyor. Sn. Ünal Üstel ise "belediyeler reformu yasasını Çarşamba günü Meclis'ten geçireceğiz" diyor.

Evet, bu bir reform falan değil! Ülkemizde yerel yönetimleri reforme etmediği gibi, tam tersine deforme edecek. İş yapanları da yapamaz, batmayanları da yüzemez duruma getirecek! Yaratılan karmaşanın içinden kimse çıkamayacak. Bunların hepsini bir kez de halka açık biçimde Meclis'te dile getireceğiz.

Dileğimiz hatadan ve "ben yaparım olur" tavrından dönülmesidir. Aksi halde maalesef bu iş de mahkemede bitecek!