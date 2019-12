Geyik idrarı toıplayıcı

Geyiklerden idrar toplamanın oldukça karlı bir iş olduğunu biliyor muydunuz? Özellikle çiftçilik meseleğiyle uğraşanların tercih ettiği bu işin oldukça basit olduğu söyleniyor. Öte yandan yalnızca bir geyiğin idrarından 300 bin dolar kazanmak mümkün. "Peki geyik idrarı ne işe yarıyor" diyebilirsiniz. Öyle çok faydası var ki say say bitmiyor. Bu konuda araştırma yapan bilim adamlarının laboratuvar analizine göre geyik idrarı azot, kükürt, fosfat, sodyum, mangan, fenik asit, demir, silisyum, klor, magnezyum, sitrik, succenic, kalsiyum tuzları, vitamin A, B, C, D, E, mineraller, laktoz, enzimler, kreatin hormonu ve insan vücudunu dengeleyen küçük miktarlarda gerekli olan asitleri içerdiği ve geyik idrarının temelde çeşitli mikropları öldüren mükemmel bir antiseptik olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple geyiklerin hem idrarından, hem etinden faydalanılır.