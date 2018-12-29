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Bu kabilenin bilgi birikimi bilim insanlarını bile şaşırtıyor!

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Bu kabilenin bilgi birikimi bilim insanlarını bile şaşırtıyor!
Bu kabilenin bilgi birikimi bilim insanlarını bile şaşırtıyor!

Dogon kabilesi, medeniyetten uzak görünse de, bilim insanlarının dahi yeni keşfettiği birçok bilgiyi çok önceden biliyorlar.

1

SAHİP OLDUKLARI BİLGİ BİRİKİMİ, ONLARI BİRÇOK KABİLEDEN AYIRIYOR

Bu Kabilenin Bilgi Birikimi Bilim İnsanlarını Bile Şaşırtıyor!

Dogon kabilesi, Afrika'nın Mali Cumhuriyetinde bulunan, yaklaşık 250 bin kişilik nüfusa sahip bir kabile... Dogonları, birçok kabileden ayıran en önemli özellik ise, medeniyetten uzak olmalarına rağmen, sahip oldukları bilgi birikimi...

2

BİRÇOĞUMUZUN BİLMEDİĞİ ŞEYLERİ BİLİYORLAR

Bu Kabilenin Bilgi Birikimi Bilim İnsanlarını Bile Şaşırtıyor!

Dünyanın; yuvarlak olduğunu, dünyanın güneş, ayın dünya etrafında döndüğünü ve hatta Satürn'ün halkaları, Jüpiter'in uyduları ve Sirius'un aslında tek bir yıldız olmayıp A, B ve C olarak üçlü bir sistem oluşturduğunu bile biliyorlar.

3

ÖZGÜN BİR VAROLUŞ HİKAYESİ

Bu Kabilenin Bilgi Birikimi Bilim İnsanlarını Bile Şaşırtıyor!

Dogon kabilesi varoluşlarınının, 'Sirius Sistemi' ile güneş sisteminin evlenmesi sonucu olduğuna inanıyorlar.

4

GÖK BİLİMLERİNE FAZLASIYLA HAKİMLER

Bu Kabilenin Bilgi Birikimi Bilim İnsanlarını Bile Şaşırtıyor!

Dogonlar, en parlak yıldızın Sirius olduğunu ve yanında çıplak gözle görülmeyen sönük bir yıldızın daha bulunduğunu hatta bu yıldızın tam konumunu bile çözmüş bir kabile. Sirius'un yanında yer alan 'Potolo' adını verdikleri bu küçük sönük yıldızın, dünyadaki bütün maddelerden daha ağır olduğunu ve Sirius'un etrafını 50 yılda döndüğünü iddia ediyorlar.

5

GÖKBİLİMCİLER, DOGONLARI DOĞRULADI

Bu Kabilenin Bilgi Birikimi Bilim İnsanlarını Bile Şaşırtıyor!

Batılı gökbilimciler, Dogonların bahsettiği soluk yıldızın varlığını 19. yüzyılın ortalarına kadar bilmiyorlardı. Yıldız, 1862 yılında Amerikalı gök bilimci Alvan Graham Clark'ın, yeni bir teleskopu denerken bu yıldızı keşfetmesiyle farkedildi. Clark, bu sönük yıldıza 'Sirius B' adını verdi. 'Sirius B'nin, oldukça küçük fakat yoğun yıldız anlamına gelen 'cüce yıldız' türünden olduğu ise 1920'lerde ortaya çıktı. Bilim insanları, bu yıldızın dünyadan bile küçük olduğu halde, tonlarca ağırlığa sahip olduğunu belirterek, Dogonlar'ın düşüncesini doğruladı.

6

DÜNYAYI UYGARLAŞTIRMAYI GÖREV EDİNMİŞ GERÇEKÜSTÜ VARLIKLARA İNANIYORLAR

Bu Kabilenin Bilgi Birikimi Bilim İnsanlarını Bile Şaşırtıyor!

Sahip oldukları bilgilerin çoğunu sembolleştiren kabile, kullandıkları bu sembollerinin temelinde 'Nommolar' diye adlandırılan ve dünyayı uygarlaştırmak için uzaydan geldiğine inanılan hem karada hem de suda yaşayabilen varlıkların olduğuna inanıyor. Dogonlar'a göre, çok eski zamanlarda Sirius'ta bulunan bir gezegenden dünyaya indiğine inanılan Nommoların, bu bilgileri çok eski zamanlarda, rahiplere anlattığına, rahiplerinse bugüne dek ulaştırdıklarına inanılıyor.

7

İNANÇ SİSTEMLERİ

Bu Kabilenin Bilgi Birikimi Bilim İnsanlarını Bile Şaşırtıyor!

Ayrıca Nommolar; dünyanın yaratıcısı, insanoğlunun atası ve 'yağmuru yağdıran güçlerin ve suların mutlak sahipleri' olarak kabul ediliyor.

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