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Bu kaçıncı? Güngör çöplüğü yine yanıyor

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Bu kaçıncı? Güngör çöplüğü yine yanıyor
Bu kaçıncı? Güngör çöplüğü yine yanıyor

Güngör çöplüğünde bugün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına, Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekipleri müdahalede bulunuyor.

Çöplükten çıkan zehirli dumanlar, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Detaylar geliyor.

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