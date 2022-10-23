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Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! Böbrek taşı düşürme riskiniz çok daha yüksek

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Hastalıklar tüm yaşantımızı etkisi altına alıyor. Bazı hastalıklar var ki dayanılmaz ağrılara yol açarak günlük ihtiyaçlarımızı karşılamakta bile zorluk yaşamamıza neden oluyor. Böbrek taşı düşürme k bu hastalıklar arasında bulunuyor.
Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! Böbrek taşı düşürme riskiniz çok daha yüksek

Böbrekler hayatımız için oldukça önem taşıyan organlarımız arasında bulunuyor. Böbreklerde mekanizmadaki sorunlara bağlı olarak böbrek taşları oluşabiliyor. Böbrek taşı hastalığı beslenmeden genetiğe, yaşanılan coğrafyadan cinsiyete kadar birçok faktörden etkilenebiliyor. Son yapılan araştırmalara göre bazı kan grubuna sahip kişilerin böbrek taşı düşürme riskinin daha fazla olduğu öğrenildi.

HER ON KİŞİDEN BİRİ BÖBREK TAŞI RİSKİ TAŞIYOR

Ulusal Böbrek Vakfı'na göre, her on kişiden birinin hayatlarının bir noktasında böbrek taşı olacağını bildiren bir rapora göre, her yıl yarım milyondan fazla insan böbrek taşı ile acil servise geliyor. Bir İsveç araştırması, kan grubunuzun böbrek taşı alma olasılığınızı artırabileceğini buldu.

BÖBREK TAŞLARININ BELİRTİLERİ

Mayo Clinic , böbrek taşlarının semptomlarının kaburgalarınızın altında, yanınızda ve sırtınızda keskin, şiddetli ağrıyı içerdiğini söylüyor. Ağrı dalgalar halinde gelebilir, kasıklarınıza doğru yayılabilir ve yoğunluğu değişebilir. Ayrıca idrar yaparken yanma, mide bulantısı ve kusma ve enfeksiyon, ateş ve titreme durumunda da karşılaşabilirsiniz. Acı verici olsalar da genellikle kalıcı bir hasara neden olmazlar ve bunları geçmek için tıbbi yardıma bile ihtiyacınız olmayabilir.

B KAN GRUBU EN DÜŞÜK RİSKLİ

Penn Medicine, kalp hastalığı ve kalp krizi, hafıza kaybı ve bazı kanser riskinizin kan grubunuzdan etkilenebileceğini söylüyor. Nisan 2021'de eLife'da yayınlanan bir İsveç araştırması, beş milyondan fazla insanla ilgili sağlık kaydı verilerine baktı ve kan grupları ile binden fazla farklı hastalık arasındaki bağlantıları aradı. B tipi kanı olan kişilerin böbrek taşı geliştirme riskinin daha düşük olduğunu buldular - bu, başka herhangi bir kan grubuna sahip olanların daha büyük risk altında olabileceği anlamına geliyor.

BOL SU İÇMEK ÖNEMLİ

Healthline, böbrek taşını önlemenin bir numaralı yolunun bol su içmek olduğunu söylüyor. Yeterli su alımını sağlamak, sık idrara çıkmanıza ve idrarınızın daha az konsantre olmasına ve dolayısıyla taşlara dönüşebilen tuzları daha fazla seyreltmenize yardımcı olur. Uzmanlar, kalsiyum açısından zengin yiyecekler yemek ve sodyum alımını azaltmak böbrek taşı riskinizi de düşürdüğünü söylüyor.

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