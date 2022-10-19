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Bu kanser testi kadın hastalıklarını dört yıl önceden tespit edebilir

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Bilim insanları, kadınlardaki rahim ağzı, meme, rahim ve yumurtalık kanseri risklerinin, hastalıklar ortaya çıkmadan dört yıl öncesine kadar tespit edilebileceğini ortaya koydu.
Bu kanser testi kadın hastalıklarını dört yıl önceden tespit edebilir

Avusturya Innsbruck Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, uygulanan testte tarama sonuçları normale dönen ancak önümüzdeki dört yıl içinde kanser belirtileri geliştirmeye başlayan kadınların yarısından fazlası tespit edilebildi.

Daily Mail’in haberine göre uzmanlar, diğer kanserler için DNA örnekleri de alabilen testin, aynı sürüntüden yıllar içinde meme, rahim, rahim ağzı ve yumurtalık kanserini tahmin etmek için kullanılabileceğini savunuyor.

Çalışma, kanser gelişmeden önce en fazla risk altında olanları belirleyerek binlerce kadını zorlu kanser tedavilerinden ve biyopsilerden kurtarma potansiyeline sahip. Bu aynı zamanda, 50 yaş üstü kadınlar için meme kanseri taramasında kullanılan mamogramların da işlevini yitireceği anlamına geliyor.

1.254 KADIN İNCELENDİ

Mevcut tarama kapsamında kadınlar, rahim ağzı kanseri vakalarının yüzde 99’undan sorumlu virüs olan insan papilloma virüsü (HPV) için test ediliyor.

Testi pozitif çıkanların verileri daha sonra kansere dönüşebilecek hücre değişiklikleri için mikroskop altında kontrol ediliyor.

Araştırmacılar, düşükten yüksek riske kadar değişen hücre değişiklikleri olan kadınlardan, HPV’si olan ancak rahim ağzı hücre değişikliği olmayan kadınlardan ve dört yıl içinde yüksek riskli hücre değişiklikleri geliştiren herhangi bir rahim azğrı hücre değişikliği olmayan kadınlardan alınan 1.254 servikal tarama örneğine baktılar.

Çalışma, hücre değişikliği olmayan ancak HPV’si olanlarda, önümüzdeki dört yıl içinde hücre değişikliği yani kanser belirtisi olabilecek kişilerin yüzde 55’ini tespit etti.

Ayrıca, Genome Medicine dergisinde yayınlanan bulgulara göre, tedaviye ihtiyaç duyan ileri hücre değişiklikleri olanları tespit etmek için şu anda mevcut yöntemlerden daha iyi performans gösterdi.

Bilim insanları, DNA metilasyonuna yakından bakarak kanseri tespit edebileceklerine ve muhtemelen birinin gelecekte kanser geliştirme riskini tahmin edebileceklerine inanıyorlar.

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