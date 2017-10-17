Bu karar her şeyi ters yüz eder!

KKTC’de herhangi bir iş ile ilgili olarak bankaların kefil olduklarını belirttikleri ve çeklerin arkasına kefil olduklarını gösteren ‘Good for payment’ mühürüne rağmen vermiş olduğu güvenceyi yerine getirmeyen bir banka ile iş adamı mahkemelik oldu.

Detay Gazetesi/Taner ULUTAŞ

Müşterisi ile yaptığı ticari iş sonrasında bir bankanın çekin arkasını Good For Payment olarak imzaladıktan sonra alan iş adamının, verilen güvencenin yerine getirilmemesi sonrasında soluğu mahkemede aldığı öğrenildi.

Mahkemede görülen karar sonrasında yargıcın iş adamını haklı görmesine karşın Good For Payment mühürlü çekin karşılığını bankanın ödememesine karar verdiği belirlendi. İş adamının bir üst mahkemeye müracaat edeceği öğrenilirken böylesi bir durumun tüm ticari dengeleri alt üst edebileceği öne sürülüyor.

BANKA KEFİL OLDUĞU ÇEKİ ÖDEMEDİ

İsmi bizde mahfuz iş adamı yaptığı açıklamada, "bir iş adamı ile ticari iş birliği içerisinde bazı işler yaptık. Yaptığım iş karşılığında bana ……..bankanın arkasını Good For PAyment olarak mühürlediği bir çek verdi. İş bitince paramı almak istedim. Ancak paramı alamadım. Bankanın güvencesi ve kefilliği olduğu için bankaya müracaat ettim. Bankada bana kefil olduğu çeki karşılamayacağını söyledi. Bende bunun üzerine mahkemeye müracaat ettim" dedi.

BANKALARIN KEFİLLİĞİNE VE GÜVENİRLİĞİNE GÖLGE DÜŞECEK

Ayni iş adamı açıklamasına devamla, "mahkeme bir süre devam etti. Sonuçlandığı zaman yargıç bana haklı olduğumu ancak bankanın bu parayı ödeme zorunluluğu olmadığını ifade etti ve böyle bir karara hükmetti. Ben bu kararı adaletli bulmadığım için bir üst mahkemeye müracaat ediyorum. Ancak bu karar sanırım devlet dâhil birçok iş adamını etkileyecek. Bankaların kefilliğine ve güvenirliğine gölge düşürecek. Devletin çıkıldığı ihalelerde bankaların verdiği ‘Good For PAyment’ çekler emsali olduğu için ödenmeyince devlet kurumları ne yapacak? Bankalar tarafından verilen güvencelere inanılmayacağı için ortaya bir takım polemikler çıkacak. Kısacası herşey karışacak" ifadesinde bulundu.