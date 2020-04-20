  • BIST 98.630
  • Altın 377,244
  • Dolar 6,9392
  • Euro 7,5428
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Bu karar ‘Yok Artık ‘ dedirtti !...Tomografi ve röntgen cihazı hem Corona hem Acil hastaları için kullanılacak

» »
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, sadece korona virüs şüpheli hastalar için kullanılan Tomografi ve röntgen cihazının, Acil Servise müracaat eden hastalar içinde kullanılması talimatı, cihazları kullanan teknisyenleri tedirgin etti.
Bu karar ‘Yok Artık ‘ dedirtti !...Tomografi ve röntgen cihazı hem Corona hem Acil hastaları için kullanılacak

DETAY ÖZEL

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, sadece korona virüs şüpheli hastalar için kullanılan Tomografi ve röntgen cihazının, Acil Servise müracaat eden hastalar içinde kullanılması talimatı, cihazları kullanan teknisyenleri tedirgin etti.

VERİLEN MÜCADELEYE ZARAR VERECEK

Sağlık Bakanlığının,  Lefkoşa Devlet Hastanesinde uygulamaya koyduğu yeni bir karar çalışanların yanısıra, birçok vatandaşın tepki göstertmesine neden oldu. Hastane çalışanları, Korona virüs ile ilgili olarak yaklaşık 40 gündür karantina kapsamında verilen mücadeleyi etkileyecek olan kararın, iptal edilmesi gerektiğini belirtiliyor.

HEM POZİTİF TEŞHİS EDİLENLERE HEMDE ACİL HASTALAR İÇİN KULLANILACAK

Lefkoşa Devlet Hastanesinde güvenilir bir kaynak yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 günü aşkın bir süredir, bizler hastane görevlileri olarak, hastanede korona virüse karşı mücadele vermekteyiz. Bu süre içerisinde, Acil Servisin Kolon Hastanesine taşınması nedeniyle, tomografi ile röntgen cihazlarını yalnız şüpheli korona virüs hastaları için kullanmaktaydık. Ancak Sağlık Bakanlığınca verilen direktif sonrasında tomografi ve röntgen cihazlarını hem Acil Servise gelen hastalar için hemde şüpheli korona virüs hastaları için kullanacağımız bize söylendi dedi.

CİHAZLARIN PEŞİSIRA ACİL VE KORONA ŞÜPHELİLERİNE KULLANILMASI VİRÜSÜ YAYAR

Ayni kaynak açıklamasına devamla, şüpheli korona virüs hastası için kullanılan röntgen ve tomografi cihazları ile o şüpheli hastaların yattığı yer daha sonra Acilden gelen hastalar için kullanılması sonrasında bu durum hastalığın yayılmasına neden olmayacak mı? Temizleyin ve ayni anda hem hastalar için hemde Acilden gelen hastalar için bu alanı kullanın deniliyor. Hastalığın kolay yayıldığı biliniyor. Ne kadar o alan temizlenirse temizlensin ufak bir hata hastalığın bulaşma riskini artırmayacak mı? yanlış bir kararın kaldırılması gerektiğini aksi takdirde 40 günü aşkın bir süredir büyük fedakarlıklar ile yürüttüğümüz görevimizi artık gönül rahatlığı ile yapamayacağımız kanaatindeyiz ifadesinde bulundu.

ALET VE GEREÇLERE TEMAS BULAŞMA RİSKİ DOĞURUR

Kovid 19 yani korona virüs tetkiklerinde, Pozitif olan hastalar ile acile başvuran hastaların ayni cihazlarda peşi sıra tetkiklerinin yapılması doğru değil. Karantina kapsamında gerekli korunma bu güne kadar bizlere sağlanırken, bu karardan sonra gerekli korumanın bizlere ne kadar sağlanabileceği meçhuldür diyen ayni kaynak, acile başvuran normal hastalara, bizlerin veya kullanılan alet ve gereçlerin teması sonrasında, bulaşması hastalığın yayılma riskini artırırken, hem bizim hemde Acile gelen hastalar büyük risk altında olacak. Bu koruma hem bize hemde Acile gelen hastalara sağlanabilecek mi? ufak bir hatanın hasta sayısını artıracağını düşünüyoruz dedi.

 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay: “Yabancı Diplomatlarla BM ve AB çalışanlarının KKTC’ye girişlerine yönelik kısıtlama bir hafta daha uzatıldı”20 Nisan 2020 Pazartesi 16:17
  • Akıncı:“Sağlık olmadan ne geçim, ne de seçim olur”20 Nisan 2020 Pazartesi 16:14
  • YDP: “Birazcık Daha Hoşgörü Sayın Başbakan”20 Nisan 2020 Pazartesi 16:13
  • Maaşlar farklı tarihlerde ödenecek.. Amcaoğlu: “amaç bankalardaki yığılmayı önlemek”20 Nisan 2020 Pazartesi 16:11
  • "Maaşlar üç farklı tarihte ödenecek" İşte o tarihler20 Nisan 2020 Pazartesi 16:11
  • Sokağa Çıkma Yasağını Dün 64 Kişi İhlal Etti20 Nisan 2020 Pazartesi 16:10
  • Ramazan Ayı Cuma Günü Başlıyor20 Nisan 2020 Pazartesi 12:59
  • BAF Türk Birliği’nden Birlik Ve Beraberlik Çağrısı20 Nisan 2020 Pazartesi 12:55
  • Ekonomi Bakanlığı, Kasap Ve Marketleri Et Satışı Hakkında Bilgilendirdi20 Nisan 2020 Pazartesi 12:43
  • Başbakan Tatar, bu akşam Saat 20.00’de BRT’de canlı yayına katılıyor20 Nisan 2020 Pazartesi 12:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti