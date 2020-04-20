Bu karar ‘Yok Artık ‘ dedirtti !...Tomografi ve röntgen cihazı hem Corona hem Acil hastaları için kullanılacak

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, sadece korona virüs şüpheli hastalar için kullanılan Tomografi ve röntgen cihazının, Acil Servise müracaat eden hastalar içinde kullanılması talimatı, cihazları kullanan teknisyenleri tedirgin etti.

DETAY ÖZEL

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, sadece korona virüs şüpheli hastalar için kullanılan Tomografi ve röntgen cihazının, Acil Servise müracaat eden hastalar içinde kullanılması talimatı, cihazları kullanan teknisyenleri tedirgin etti.

VERİLEN MÜCADELEYE ZARAR VERECEK

Sağlık Bakanlığının, Lefkoşa Devlet Hastanesinde uygulamaya koyduğu yeni bir karar çalışanların yanısıra, birçok vatandaşın tepki göstertmesine neden oldu. Hastane çalışanları, Korona virüs ile ilgili olarak yaklaşık 40 gündür karantina kapsamında verilen mücadeleyi etkileyecek olan kararın, iptal edilmesi gerektiğini belirtiliyor.

HEM POZİTİF TEŞHİS EDİLENLERE HEMDE ACİL HASTALAR İÇİN KULLANILACAK

Lefkoşa Devlet Hastanesinde güvenilir bir kaynak yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 günü aşkın bir süredir, bizler hastane görevlileri olarak, hastanede korona virüse karşı mücadele vermekteyiz. Bu süre içerisinde, Acil Servisin Kolon Hastanesine taşınması nedeniyle, tomografi ile röntgen cihazlarını yalnız şüpheli korona virüs hastaları için kullanmaktaydık. Ancak Sağlık Bakanlığınca verilen direktif sonrasında tomografi ve röntgen cihazlarını hem Acil Servise gelen hastalar için hemde şüpheli korona virüs hastaları için kullanacağımız bize söylendi dedi.

CİHAZLARIN PEŞİSIRA ACİL VE KORONA ŞÜPHELİLERİNE KULLANILMASI VİRÜSÜ YAYAR

Ayni kaynak açıklamasına devamla, şüpheli korona virüs hastası için kullanılan röntgen ve tomografi cihazları ile o şüpheli hastaların yattığı yer daha sonra Acilden gelen hastalar için kullanılması sonrasında bu durum hastalığın yayılmasına neden olmayacak mı? Temizleyin ve ayni anda hem hastalar için hemde Acilden gelen hastalar için bu alanı kullanın deniliyor. Hastalığın kolay yayıldığı biliniyor. Ne kadar o alan temizlenirse temizlensin ufak bir hata hastalığın bulaşma riskini artırmayacak mı? yanlış bir kararın kaldırılması gerektiğini aksi takdirde 40 günü aşkın bir süredir büyük fedakarlıklar ile yürüttüğümüz görevimizi artık gönül rahatlığı ile yapamayacağımız kanaatindeyiz ifadesinde bulundu.

ALET VE GEREÇLERE TEMAS BULAŞMA RİSKİ DOĞURUR

Kovid 19 yani korona virüs tetkiklerinde, Pozitif olan hastalar ile acile başvuran hastaların ayni cihazlarda peşi sıra tetkiklerinin yapılması doğru değil. Karantina kapsamında gerekli korunma bu güne kadar bizlere sağlanırken, bu karardan sonra gerekli korumanın bizlere ne kadar sağlanabileceği meçhuldür diyen ayni kaynak, acile başvuran normal hastalara, bizlerin veya kullanılan alet ve gereçlerin teması sonrasında, bulaşması hastalığın yayılma riskini artırırken, hem bizim hemde Acile gelen hastalar büyük risk altında olacak. Bu koruma hem bize hemde Acile gelen hastalara sağlanabilecek mi? ufak bir hatanın hasta sayısını artıracağını düşünüyoruz dedi.