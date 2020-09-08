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“Bu kararlarla iç bulaş önlenemez”

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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplantısında dün saatlerce fikir yürüttüklerini ifade edem Dr. Emine Kamiloğlu, tek taleplerinin ise iç bulaşı sıfırlayacak kararların alınması olduğunu altını çizdi
“Bu kararlarla iç bulaş önlenemez”

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplantısında dün saatlerce fikir yürüttüklerini ifade edem Dr. Emine Kamiloğlu, tek taleplerinin ise iç bulaşı sıfırlayacak kararların alınması olduğunu altını çizdi.

Bu amaçla 16 maddelik kararın oybirliği ile karar defterine de geçirildiğine işaret eden Dr. Kamiloğlu, “bir hekim olarak bu uyarıyı yapmak tarihi sorumluluğumdur’ dedi, Bakanlar Kurulu'nun bugün aldığı kararlarla iç bulaşın önlenmesinin mümkün olmadığına vurgu yaptı.

Dr. Emine Kamiloğlu’nun paylaşımı şöyle:

Dün, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplantısında saatlerce fikir yürüttük. Pandemide görevli doktorlar adına, tek bir talebimiz vardı, o da iç bulaşı sıfırlayacak kararların alınması. Ne ek mesai, ne prim, ne para.

 

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