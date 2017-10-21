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Bu kasabaya taşınanlara para ödeniyor

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Bu kasabaya taşınanlara para ödeniyor
Nüfusun yaşlanması ve göç gibi nedenlerle hayalet kasabaya dönüşme riski taşıyan bir İtalyan kasabası daha göç çekebilmek için geleceklere para ödeyeceğini açıkladı.

Ülkenin güneyindeki Puglia bölgesinde yer alan Candela kasabasının Belediye Başkanı Nicola Gatta, 1990'larda nüfusu 8 binin üzerinde olan kasabanın son yıllarda hızla nüfus kaybettiğini ve bugün burada yalnızca 2 bin 700 kişinin yaşadığını söyledi.

CNN Travel'a konuşan Belediye Başkanı, kasabanın yeniden canlandırılması için hem İtalya içinden hem de dışından göçü teşvik etmeyi amaçladıklarını anlattı.

Belediye Başkanı'nın projesine göre, Candela'ya yerleşecek bekarlara 800 euro, çiftlere 1200 euro, 3 kişilik ailelere 1500-1800, 4-5 kişilik ailelere de 2000 euro verilecek. Kasabanın yeni sakinlerine vergi kolaylıkları da sağlanacak.

Ancak bu teşvik planından faydalanabilmek için bazı kriterleri karşılama şartı aranacak. Bu kriterler arasında, ikametgahını Candela'ya almak, burada bir ev kiralamak ve yılda en az 7500 euro maaşlı bir işe sahip olmak da yer alıyor.

ALTI AİLE YERLEŞTİ, BEŞ AİLE BAŞVURDU

Belediye Başkan Yardımcısı Stefano Bascianelli, "İnsanların belediye gelirleriyle geçinebileceklerini düşünerek buraya akın etmesini de istemiyoruz. Tüm yeni sakinlerimizin çalışması ve gelir sahibi olması gerekiyor" dedi.

İtalya'nın kuzeyinden altı ailenin şimdiden bu plandan faydalanarak kasabaya yerleştiği, beş ailenin daha buraya taşınmak için başvuruda bulunduğu açıklandı.

Candela'nın geçmişte canlılığı ve sokaklarını dolduran gezginler nedeniyle "Küçük Napoli" olarak anıldığını anlatan Belediye Başkanı Gatta, "Calenda'yı eski parlak günlerine döndürebilmeyi" amaçladığını söyledi.

İtalya'da nüfusu 5 binin altında olan köy ve kasabaların yüzde 30'unun, göç ve nüfus yaşlanması gibi nedenlerle tamamen boşalması riski taşıdığı belirtiliyor.

Geçen aylarda kuzeydeki Liguria bölgesinde yer alan Bormida'da da, nüfus kaybını tersine döndürmek için bir teşvik planı açıklanmıştı.

Nüfusu 400'ün altına inen Bormida'nın Belediye Başkanı Daniele Galliano, ikametgahlarını buraya taşıyacak kişilere ev satın almaları ya da kiralamaları karşılığında tek seferlik 2000 euro ödeme yapmayı planladığını duyurmuştu.

Bu açıklamasının ardından Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın her yerinden talep yağmuruna tutulan Belediye Başkanı daha sonra projenin yalnızca İtalyanlara açık olduğunu açıklamıştı.

 

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