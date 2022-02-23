Bu kevgiri kullanmayin

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Temel Sağlık hizmetleri Dairesi kamuoyunu uyardı.

İtalya’da üretilerek ülkemize ithal edilen aşağıda görseli yer alan “PUJADAS” plastik kevgir ürününden Avrupa Birliği pazarında resmi makamlarca yaptırılan analizlerde birincil aromatik amin migrasyonu tespit edilmesi nedeniyle dağıtımı yapılan ülkelerde piyasadan geri çekilmesine dair çalışmalar başlatılmıştır. 

Ürün KKTC’ye 2020 ve 2021yıllarında toplam 60 adet ithal edilmiş olup, ithalatçı firma tarafından raflardan 19 adet geri çekilmiştir. Söz konusu ürün “Arden Living” mağazalarında satışa sunulmuş olup, tüketicilerin satın almış olduğu ürünü kullanmaması ve satış noktalarına iade etmeleri önemle duyurulur.

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