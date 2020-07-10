Bu kez de patates üreticisi, emeğini tarlaya döktü

Ülke tarımının en önemli sorunlarından biri olan üreticinin ürününü satamaması meselesi bir kez daha kendini gösterdi.

Bir soğan üreticisinin ürettiği soğanları satamadığı için tarlaya döktüğü görüntülerin ardından bu kez de Doğancı Elye’de patates üreticiliği yapan Salih Uluşan, ürettiği patatesleri satamayınca, tarlaya dökmek zorunda kaldı.

Patatesleri tarlaya dökmek zorunda kalan Uluşan’ın ürettiği patatesler tonlarca olunca, tarlaya, bir kepçe yardımı ile dökmek durumunda kaldı.

O görüntüler sosyal medyada da yer aldı.