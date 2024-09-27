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Bu kez güneyde 61 yaşındaki Macaristanlı tutuklandı!

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Kuzey Kıbrıs'ta  Kıbrıs Rum topraklarını gasp ettiği şüphesiyle dün tutuklanan 61 yaşındaki Macaristanlı kadın, yedi gün tutuklu kalacak
Bu kez güneyde 61 yaşındaki Macaristanlı tutuklandı!

Kuzey Kıbrıs'ta, Kıbrıs Rum mülklerini gasp ettiği şüphesiyle tutuklanan 61 yaşındaki Macaristan vatandaşı kadın, yedi gün hapiste  tutulacak. Daha önce, Kıbrıs Rum mülklerinin satışına katıldığı ve bir platform aracılığıyla bu mülklerin reklamını yaptığı gerekçesiyle hakkında tutuklama emri çıkarılmıştı.

Dün saat 11.50'de ikamet adresinin açıklandığı Cumhuriyet'e uçakla vardığında isminin ilgili listede olduğu öğrenildi ve tutuklama kararı infaz edildi.

Zanlı, bugün Lefkoşa Bölge Adliyesi'ne çıkarıldı ve TAE Genel Merkezi'nin talebi üzerine yedi gün süreyle gözaltında tutulmasına karar verildi.

Soruşturma kapsamında zanlı, ağır suç işlemek için komplo kurma, kabahat işlemek için komplo kurma ve dolandırıcılık suçlarıyla itham ediliyor.

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