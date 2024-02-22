Bu kez ilkokul öğretmenine 54 ay meslekten men! Gerekçe sahte belge!

Öğretmen camiası yaşanan bir olayla sarsılıyor! Beden eğitimi öğretmeni, E.E., “sahte belge” düzenleme suçundan 54 aylığına meslekten men edildi.
Kıbrıs Postası’nın haberine göre, sendikanın eylem kararına uyarak, eyleme gidenler arasında yer alan E.E. kendisinin de içerisinde yer aldığı 9 kişiye eyleme gitmedi belgesi hazırladı.
Hazırlanan belgelerin sonrasında söz konusu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.
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