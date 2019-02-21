  • BIST 101.964
  • Altın 228,438
  • Dolar 5,3171
  • Euro 6,0371
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Bu kez Nami'nin Kıb-TEK YK üyelerinin görevden alma talebi ret edildi!

» »
Hükümette Kriz! Bu kez Nami'nin Kıb-TEK YK üyelerinin görevden alma talebi ret edildi!
Bu kez Nami'nin Kıb-TEK YK üyelerinin görevden alma talebi ret edildi!

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami bu kez 3  Kıb-TEK Yönetim Kurulu üyesinin görevden alınmasını istedi!

Nami görevden alma talebini Bakanlar Kurulu'na getirdi

Salı günü toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Kıb-TEK YK Başkanı Ahmet Hüdaoğlu'nun görevden alınmasından sonra bu kez de Kıb-TEK Yönetim Kurulu üyeleri Ercan Hoşkara, Yusuf Avcıoğlu  ve Emre Efendi'nin yaptığı açıklamalardan rahatsızlık duyduğunu ve bu konuda Bakanlar Kurulu'na ilgili kişilerin yaptığı açıklamalardan oluşan birer dosya sunduğu öğrenildi.

Nami'nin isteği ise hükümette kriz yaratacak boyutlara ulaşıp ulaşmayacağı konusu ise siyasi kulislerde konuşulmaya devam ediyor.

Mini zirve

3 Parti başkanının konuyu dün görüştükleri de öğrenildi.

Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan yardımcısı Kudret Özersay ile Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit'in Kıb-Tek gündemi ile mini zirve yaptıkları da öğrenildi.

Nami'nin talebi ret edildi

Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan yardımcısı Kudret Özersay ile Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit'in Kıb-Tek gündemi ile yaptıkları mini zirvede Bakan Nami'nin Kıb-TEK Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınma talebini kabul etmedikleri öğrenildi.

Hükümette kriz olur mu endişesi?

Bakan Nami'nin görevden alma talebinin ret edilmesi ile 4'lü koalisyon hükümetinde yeni bir Kıb-TEK krizinin yaşanabileceği de iddia ediliyor.

Nami istifa eder mi?

Yaşananlardan sonra Kıb-Tek'teki uyumun sağlanması için Bakan Nami'nin ya görevden alınabileceği ya da kendisinin görevi bırakabileceği konuşulurken Bakan Nami'nin taleplerinin yeni bir hükümet krizine evrilebileceği öne sürülüyor.

CTP MYK'sının bilgisi yok iddiası

Kıb-TEK'te  yaşananlar, ihale sürecinin Haziran 2018'de karar bağlanması ve imzalanan Toplu İş sözleşmesi ile ilgili süreçlerde Nami'nin pozisyonunun CTP MYK'sında da rahatsızlık yarattığı öne sürülüyor.

Bakan Nami bu kez 3 Kıb-TEK Yönetim Kurulu üyesinin görevden alınmasını istedi!

İlgili Haber:

Bakan Nami bu kez 3 Kıb-TEK Yönetim Kurulu üyesinin görevden alınmasını istedi!

78491.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çeler: Yalnızlık kader olamaz20 Şubat 2019 Çarşamba 19:20
  • Akaryakıta zam yapıldı!20 Şubat 2019 Çarşamba 18:51
  • UBP),“Siyasal Stratejiler Ve Vizyon Çalıştayı” düzenliyor.20 Şubat 2019 Çarşamba 18:46
  • Tatar: “ BRT üzerinde önemle duruyoruz”20 Şubat 2019 Çarşamba 18:45
  • Ataoğlu: KKTC’de bu konuda önemli adımlar atıldı20 Şubat 2019 Çarşamba 18:31
  • ''Toplumsal ve Siyasi Olaylarla İç İçe Kıbrıs Türk Tiyatro Tarihi'' belgeseli gösterildi20 Şubat 2019 Çarşamba 18:29
  • Sel felaketi için; Komite toplandı20 Şubat 2019 Çarşamba 18:28
  • Tatar: “ Savunduklarımız halkın yararınadır”20 Şubat 2019 Çarşamba 18:15
  • Tatar: “ BRT üzerinde önemle duruyoruz”20 Şubat 2019 Çarşamba 18:10
  • Güney'de 5 aylık bebeğine tecavüz eden baba tutuklandı20 Şubat 2019 Çarşamba 17:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti