Hükümette Kriz! Bu kez Nami'nin Kıb-TEK YK üyelerinin görevden alma talebi ret edildi!

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami bu kez 3 Kıb-TEK Yönetim Kurulu üyesinin görevden alınmasını istedi!

Nami görevden alma talebini Bakanlar Kurulu'na getirdi

Salı günü toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Kıb-TEK YK Başkanı Ahmet Hüdaoğlu'nun görevden alınmasından sonra bu kez de Kıb-TEK Yönetim Kurulu üyeleri Ercan Hoşkara, Yusuf Avcıoğlu ve Emre Efendi'nin yaptığı açıklamalardan rahatsızlık duyduğunu ve bu konuda Bakanlar Kurulu'na ilgili kişilerin yaptığı açıklamalardan oluşan birer dosya sunduğu öğrenildi.

Nami'nin isteği ise hükümette kriz yaratacak boyutlara ulaşıp ulaşmayacağı konusu ise siyasi kulislerde konuşulmaya devam ediyor.

Mini zirve

3 Parti başkanının konuyu dün görüştükleri de öğrenildi.

Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan yardımcısı Kudret Özersay ile Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit'in Kıb-Tek gündemi ile mini zirve yaptıkları da öğrenildi.

Nami'nin talebi ret edildi

Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan yardımcısı Kudret Özersay ile Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit'in Kıb-Tek gündemi ile yaptıkları mini zirvede Bakan Nami'nin Kıb-TEK Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınma talebini kabul etmedikleri öğrenildi.

Hükümette kriz olur mu endişesi?

Bakan Nami'nin görevden alma talebinin ret edilmesi ile 4'lü koalisyon hükümetinde yeni bir Kıb-TEK krizinin yaşanabileceği de iddia ediliyor.

Nami istifa eder mi?

Yaşananlardan sonra Kıb-Tek'teki uyumun sağlanması için Bakan Nami'nin ya görevden alınabileceği ya da kendisinin görevi bırakabileceği konuşulurken Bakan Nami'nin taleplerinin yeni bir hükümet krizine evrilebileceği öne sürülüyor.

CTP MYK'sının bilgisi yok iddiası

Kıb-TEK'te yaşananlar, ihale sürecinin Haziran 2018'de karar bağlanması ve imzalanan Toplu İş sözleşmesi ile ilgili süreçlerde Nami'nin pozisyonunun CTP MYK'sında da rahatsızlık yarattığı öne sürülüyor.

Bakan Nami bu kez 3 Kıb-TEK Yönetim Kurulu üyesinin görevden alınmasını istedi!

İlgili Haber:

Bakan Nami bu kez 3 Kıb-TEK Yönetim Kurulu üyesinin görevden alınmasını istedi!