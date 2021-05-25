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Bu kez Yurt sahipleri eylem yapıyor...

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Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği (KTÖYB), eylül ayı için yükseköğretimde şimdiden karar alınmazsa tüm sektörlerin batacağı gerekçesiyle, bölgesel toplantılar ve eylem kararı aldı. Eylem, 3 Haziran Perşembe günü Başbakanlık önünde yapılacak.
Bu kez Yurt sahipleri eylem yapıyor...

Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği (KTÖYB), eylül ayı için yükseköğretimde şimdiden karar alınmazsa tüm sektörlerin batacağı gerekçesiyle, bölgesel toplantılar ve eylem kararı aldı. Eylem, 3 Haziran Perşembe günü Başbakanlık önünde yapılacak.

KTÖYB Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu  Başkanı Hakan Onurlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yükseköğretimde Yüz Yüze Eğitim İçin Geliyoruz”, “Sessiz kalma ekmeğine sahip çık” çağrısı yapıldı.

Açıklamada, bölgesel öğrenci yurtları ve esnaf istişare toplantılarının, yarın saat 13.00’da Gazimağusa’da Popart Öğrenci Yurdu’nda, 27 Mayıs Perşembe günü saat 16.00’da Lefke’de Brothers Cafe’de, 28 Mayıs Cuma günü saat 10.00’da Lefkoşa’da Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nda, 29 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’da Girne’de Yücel Dorm Residence’da düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, tüm yurt işletmecilerinin bölgesel toplantılara katılmasının ciddi önem arz ettiği kaydedildi.

 

“ÖĞRENCİSİZ BİR ADA İSTEMİYORUZ”

3 Haziran Perşembe günü ise saat 10.00’da Başbakanlık önünde eylem yapılacak.

“Öğrencisiz bir ada istemiyoruz” denilen açıklamada, Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği öncülüğünde düzenlenecek eyleme, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın destek vereceği ve sivil toplum örgütleri ile öğrenci birliklerinin katılacağı bildirildi.

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