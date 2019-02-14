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Bu kirli ayakkabının fiyatı 4 bin 600 TL

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Bu kirli ayakkabının fiyatı 4 bin 600 TL
Bu kirli ayakkabının fiyatı 4 bin 600 TL

İtalyan-Fransız moda devi Gucci, 870 dolardan (yaklaşık 4600 TL) satışa çıkardığı "kirli spor ayakkabılarla" gündeme geldi.

Geçen hafta ırkçı eleştirilere hedef olan bir kazak modelini özür dileyerek piyasadan çekmek zorunda kalan İtalyan-Fransız moda devi Gucci, şimdi de 870 dolardan (yaklaşık 4600 TL) satışa çıkardığı “kirli spor ayakkabılarla” konuşuluyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Sosyal medyada farklı yorumlarla karşılanan ancak daha çok “absürt” ve “çılgınca” diye nitelenen eskitilmiş görünümlü ayakkabıların iki modeli var. Rhyton Lips adlı modelin üzerinde dev bir dudak deseni bulunuyor.

 

Twitter’da bir kullanıcı “Herhangi birisinin kirli görünümlü ayakkabılara 615 sterlin ödemesini beklemek tam anlamıyla bir rezalet. Gucci’den ziyade kerizlik” yorumunu yapıyor.

Bir başka kullanıcı ise “20 sterlinlik spor ayakkabı görünümlü ayakkabıya Gucci için yüzlerce sterlin ödemek” dedi.

‘KİRLİ ÇORAPLARLA GİYİN’

Gucci’nin siyahları aşağılamak için kullanılan “kara surat” maskesini çağrıştıran kazağının odak noktası da dudaklardı.

İngiliz Guardian gazetesi, yeni ayakkabı modelleriyle ilgili yorumunda “Neyse ki bu sefer kimseye hakaret edilmiyor” dedi.

Gazete, pahalı olmalarına açıklama getirmeye çalıştığı ayakkabıların “beyaz beyaz parlayıp dikkati dağıtmadığı” yorumunu yaptı ve bunların kirli çoraplarla giyilmesini tavsiye etti.

Gazeteye göre ayakkabıların en kötü yanı yağmurda “temizlenmesi” riski.

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