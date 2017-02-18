Bu Kırmızı Noktacıklar Sizin de Bedeninizde Var mı?

Vücudunuzun belirli bölgelerinde bene benzeyen kırmızı noktacıklar varsa ne yapmalısınız?Eğer sizinde vücudunuzda kırmızı noktalar varsa ne yapmalısınız? Endişelenmeli misiniz? Bunu cevabını sizin için verebiliriz...

Herşeyden önce, dünyadaki birçok insan deri üzerinde sonradan beliren nokta ve benlere sahiptir. Ancak et benleri zararsızken, diğer küçük noktalar önemli bir hastalığın belirtisi olabileceğinden bunlara mutlaka dikkat gösterilmeli.

Bir kez daha söylemekte fayda var - vücudunuzda, özellikle göğüs bölgenizde daha önce görmediğiniz bir kırmızı noktacığa rastladınız mı? Uzmanlara göre bunlara "ruby noktası" deniyor ve genellikle 40-45 yaş arası yetişkinlerde görülüyor. Ancak bazen ergenlik çağında da bu noktalara rastlanabiliyor. Genellikle göğüs ve kol bölgesinde görülen bu kırmızı noktacıklar, kılcal damar genişlemesinden dolayı ortaya çıkıyor ve damar sistemindeki sorunun habercisi oluyor. Zaman zaman cilde yayılmış olarak da beliriyor. Ancak bu noktalar eğer belirli küçük bir noktada yoğunlaşmışsa iyi huylu tümör olmaları da mümkün.

Kırmızı noktacıklar bir sorun teşkil ediyor mu? Nasıl vücuttan alınabilirler?

Merak etmeyin. Bu noktalar kanserojen değiller ve büyük bir sorun teşkil etmezler. Genellikle göze hoş gözükmezler ve birçok zaman basit bir operasyonla beraber vücuttan alınırlar. Yine de endişelendiğiniz bir durum varsa doktorunuzla görüşmenizde fayda var.

Tedavi süreci nasıldır?

Ruby Noktaları bir seansta laser tedavisi ile çıkarılabilir. Tedavi gördükten sonra kırmızı noktalar kurur ve kaybolur. Daha büyül kırmızı noktacıkları kaldırılmak birkaç seans sürebilir. Tedavide cilt iyileşene kadar bu noktalarda patlamalar görülebilir.