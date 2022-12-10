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Bu kış mont almak hayal oldu

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Bu kış mont almak hayal oldu, mont fiyatlarının 750-800 TL’den başlaması insanların mont almasını zorlaştırıyor.
Bu kış mont almak hayal oldu

Kış ayının gelmesi ile birlikte kışlık kıyafetleri reyonlarda gördüğümüz bu günlerde fiyatları gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşıyor.

Alım gücünün düştüğü, asgari ücretlinin zor günler geçirdiği bu dönemde ise mont fiyatları dudak uçuklatıyor... Mont fiyatlarının 750 TL’den başlaması, kış aylarında mont giymeyi hayallerde bıraktı. 

En ucuz mont fiyatının 750-800 TL civarında olduğu gözlemlenirken, bir mont almak için evden çıkmak vatandaşa en az bin TL’ye mal oluyor.


Kaynak: Kıbrıs Postası

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