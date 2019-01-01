Bu köpeğin ne günahı vardı?

KKTC’de gerekli araştırma ve soruşturmanın tam anlamı ile yapılmaması nedeniyle günahsız köpek ve kedilerin zehirlenme olayı devam ediyor.

KKTC’de gerekli araştırma ve soruşturmanın tam anlamı ile yapılmaması nedeniyle günahsız köpek ve kedilerin zehirlenme olayı devam ediyor.

İnsan olduklarından şüphe duyulan bazı kişi veya kişiler, KKTC’de yaşayan köpekleri zehirlemeye devam ediyor. 2018 yılının son günlerinde, bir köpeğin zehirlenmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

Ali Doğaner, sosyal medyadaki paylaşımında, bir lokma ekmek ararken, karşısına bir insan çıktı. Öyle sandı.O insan, ekmek uzattı hatta tavukta getirmişti yanında. O kadar mutlu oldu ki, iyi yürekli biri karnını doyuracaktı. Yerken mahcuptu yemeği getirene, minnet duyuyordu diyerek tepkisini dile getirdi.

Ali Doğaner açıklamasına devamla, doyacaktı, doymak ne kadar güzel bir histi. Son lokması olduğunu bilmeden, kaldırdı kafasını baktı insanoğluna. Neden zehirlenmek istendiğini anlamadan baktı. Güvenmişti, Allah’ın sessiz kulu sessizce sadece gözünde bir damla yaş ile gitti bu zalim dünyadan. Sadece tek bir şeyi merak etti, ben sana ne yaptım da, sen beni zehirleyip öldürdün. 2019 için onca dilek dileniyor... Bende insanlık diliyorum, VİCDAN diliyorum ifadesinde bulundu.