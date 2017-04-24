Bu kurbağa grip virüsünü öldürebiliyor!

Bilim her geçen gün yeni ufuklar açıyor. Son yapılan araştırmalara göre bir kurbağa cinsinin dersiniden salgılanan madde grip virüsünü öldürebilmekte.

Emory Üniversitesi’nden Jashy Jacob ve ekibinin araştırması çarpıcı bir sonuç ortaya çıkardı. Webtekno’dan Merve Şalt’ın aktardığı habere göre Hindistan’ın güneyinde yaşayan bir kurbağa türünün, H1 grip virüsünü öldürebildiği keşfedildi. Araştırma sonuçları, kurbağaların bakterilere karşı salgıladığı sümüğümsü maddenin özellikle küçük çocuklar üzerinde etkili olan İnfluenza A olarak da bilinen H1 grip virüsünü öldürmede etkili olduğunu ortaya koydu.

2009’DAKİ SALGININ VİRÜSÜ ÜSTÜNDE İŞE YARIYOR

Daha önceden grip aşısı yapılmamış fareler üzerinde denene kurbağa salgıları, virüsleri öldürme konusunda başarılı oldu. Kurbağa salgıları sayesinde 2009 yılında dünyayı kasıp kavuran H1 virüsü etkisiz hale getirildi. Domuz gribi olarak tanınan H1N1 ve yaygın diğer bir virüs H3N2 üzerinde ise kurbağa salgıları başarılı olamadı.

Araştırma ekibinin başındaki isim Jacob, “Virüsün hücrelerimize girmesi için hemagglutine ihtiyacı var, peki bu kurbağa peptiti ne yapıyor? Hemagglutinine bağlanıyor; ardından virüsü dengesizleştirerek onu öldürüyor.” açıklamasını yaptı.