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‘Bu kurbağa muzun içinde geldi’:8 bin kilometre yolculuk

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‘Bu kurbağa muzun içinde geldi’: Kolombiya’dan Galler’e 8 bin kilometre yolculuk
‘Bu kurbağa muzun içinde geldi’:8 bin kilometre yolculuk

Egzotik bir kurbağa Kolombiya’dan Galler’de bir süper markete teslim edilen muz sevkiyatının içinde 8 bin kilometre yolculuk yaptı.

Asda marketler zincirinin Llanelli kasabasındaki mağazasının çalışanları teslim aldıkları malları açtıkları sırada muzların arasında bu muz ağacı kurbağasını buldu.

Bu keşifleri sonrası mağaza çalışanları hayvan koruma kuruluşuna haber verdi.

Asda adı verilen kurbağa, Pembrokeshire’daki özel bir hayvan kliniğine götürüldü. Burada yeni ortamında yabancılık çekmemesi için bir süre muz kabuğunun içinde saklanan kurbağa, aç kaldığı yolcuğu sonrası gücünü yeniden toplayabilmek için çekirgelerle besleniyor.

Küçük kurbağanın metobalizmasını yavaşlatarak bu uzun yolculuktan sağ çıkmayı başardığı düşünülüyor.

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