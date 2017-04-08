Bu Lefkoşa ‘hepimizin’

Bu kapsamda Engellemeyen Lefkoşa Birimi’nin organizasyonunda Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi’nde eğitim gören çocuklar, Taşkınköy’de bulunan Dr. Fazıl Küçük Parkı’nda fidan dikimi gerçekleştirerek, hepimize ait olan şehrimizin geleceği adına güzel bir sorumluluk üstlendiler.
FİDAN DİKMENİN HEYECANINI YAŞADILAR
LTB Park Bahçeler Trafik ve Aydınlatma Şubesi’ne bağlı personellerin de yardımı ile Lefkoşa’nın daha yaşanabilir bir noktaya taşınması çalışmalarına katkı koyan özel eğitim alan çocuklarımız, fidan dikmenin heyecanını yaşadı, sonrasında da parkta bulunan oyun gruplarında güzel zaman geçirdi.
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