 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.497
  • Altın 150,407
  • Dolar 3,7358
  • Euro 3,9596
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAGirne Boğaz yolunda kaza meydana geldi

Bu Lefkoşa ‘hepimizin’

»
Bu Lefkoşa ‘hepimizin’
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin çeşitli sivil toplum kuruluşları ve okullarla yürüttüğü fidan dikme faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda Engellemeyen Lefkoşa Birimi’nin organizasyonunda Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi’nde eğitim gören çocuklar, Taşkınköy’de bulunan Dr. Fazıl Küçük Parkı’nda fidan dikimi gerçekleştirerek, hepimize ait olan şehrimizin geleceği adına güzel bir sorumluluk üstlendiler.

unnamed-006.jpg

FİDAN DİKMENİN HEYECANINI YAŞADILAR

LTB Park Bahçeler Trafik ve Aydınlatma Şubesi’ne bağlı personellerin de yardımı ile Lefkoşa’nın daha yaşanabilir bir noktaya taşınması çalışmalarına katkı koyan özel eğitim alan çocuklarımız, fidan dikmenin heyecanını yaşadı, sonrasında da parkta bulunan oyun gruplarında güzel zaman geçirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Sarayönü’nde “Okumak Keşfetmektir” isimli kitap etkinliği...04 Nisan 2017 Salı 13:02
  • “Kanserle Savaş İçin Afiş ve Slogan Yarışması” sonuçlandı: İşte kazananlar!04 Nisan 2017 Salı 10:59
  • Kıbrıslı ressam Hun Adamoğlu, Kraliyet Sergisinde yer alacak04 Nisan 2017 Salı 09:19
  • Gazimağusa’da 4. İlkokullar arası kültürel bilgi yarışması yapıldı04 Nisan 2017 Salı 09:17
  • Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu Bartın’da sahne aldı03 Nisan 2017 Pazartesi 13:58
  • “Belluci Sirki” Lefkoşa'ya geliyor!02 Nisan 2017 Pazar 11:12
  • Girne’de bahara şiir ve müzikli karşılama!02 Nisan 2017 Pazar 10:19
  • Aslı Erdoğan’a Theodor Heuss Madalyası verildi01 Nisan 2017 Cumartesi 22:17
  • 8. Masal Günleri’nin ilk etkinliği bugün yapılıyor01 Nisan 2017 Cumartesi 11:50
  • İskele’de 8. Kültür&Sanat Günleri sona erdi01 Nisan 2017 Cumartesi 11:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti