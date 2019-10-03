Proof of Stake adı verilen yöntem, bir blockchain altyapı algoritmasıdır. Bu yöntemde, örneğin kripto paralar en başta üretilir ve yaptığınız yatırıma göre zaman içerisinde cüzdanınıza belli aralıklarla kripto paralar yüklenir. Yani ne kadar coininiz ya da yatırımınız varsa o kadar büyük güce sahip olduğunuz bir yöntemdir.