Bu matematik sorusunu çözene 553 bin lira verilecek!
Proof of Stake adı verilen yöntem, bir blockchain altyapı algoritmasıdır. Bu yöntemde, örneğin kripto paralar en başta üretilir ve yaptığınız yatırıma göre zaman içerisinde cüzdanınıza belli aralıklarla kripto paralar yüklenir. Yani ne kadar coininiz ya da yatırımınız varsa o kadar büyük güce sahip olduğunuz bir yöntemdir.
100 bin dolar (553 bin TL) ödüllü bir matematik sorusuna çözüm arayan Amazon Web Services, böylece Ethereum için Proof-of-Stake'e geçişin kolaylaştırılması amaçlıyor.
03 Ekim 2019 Perşembe 19:16
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