Bu Memleket Bizim Platformu, 3 Ekim Pazar Derinya'da mitinge katılacak

Kıbrıs’ın hem kuzeyi hem de güneyinde adamızın birleştirilmesi mücadelesi veren örgütlerimiz, 3 Ekim Pazar günü “Bağımsız Birleşik Federal Kıbrıs” hedefi ile eylemler gerçekleştireceklerdir.

Bu Memleket Bizim Platformu, 3 Ekim Pazar sabahı saat 09:30’da Maraş, Derinya Barikatı’nın kuzeyinde basın açıklaması yaparak güney barikatında yapılacak mitinge katılacaktır.

Güney Kıbrıs’ta 3 Ekim Pazar sabahı 09:30’da Derinya’da toplanacak örgütler ise barış ve adamızın birleştirilmesi hedefi ile barış yürüyüşü gerçekleştirerek, Derinya Barikatı güneyindeki miting alanında tüm barışseverleri buluşturacaklardır.

Kıbrıs Sorunu’nun çözülmemesi için bölücü önerilerle görüşme sürecini tıkamaya uğraşanlarla statükonun devamını isteyenlere inat, tüm barışseverleri 3 Ekim Pazar günü yapılacak barış yürüyüşü ve etkinliklere davet eder, kurtuluşun Bağımsız Birleşik Federal Kıbrıs’ta olduğunu vurgularız.