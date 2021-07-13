Bu Memleket Bizim Platformu Basın Açıklaması: Bu listenin Bizden ve An ile sınırlı olmadığı açıktır

Bu Memleket Bizim Platformu

Ortak Basın Açıklaması

Geçtiğimiz hafta, dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın iletişim koordinatörlüğünü yapmış olan Ali Bizden’in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Türkiye’ye girişi “milli güvenlik” gerekçesiyle engellenmiştir. Duyurulduğu üzere, bu beş yıllık giriş yasağı 8 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli kılınmıştır. Bu açıklamanın hazırlandığı günlerde ise, Dr. Ahmet Cavit An’ın da aynı tarihlerde alınan kararla, benzer muameleye tabi tutulduğunu görüyoruz. Tüm bunlar, Türkiye Cumhuriyeti hükümet ve kurumlarının müdahaleleriyle dolu geçen cumhurbaşkanlığı seçim kampanyaları dönemine denk düşmekte, Kıbrıslıtürklerin iradesini yok sayan tüm anti-demokratik uygulamaların birbiriyle olan bağlantısını ortaya koymaktadır. Bu Memleket Bizim Platformu olarak, Ali Bizden, Ahmet An ve tüm yurtseverlerin her daim yanında olacağımızı, temel hak ve özgürlüklere yapılan müdahalelerin karşısında duracağımızı ilk başta belirtiriz.

Türkiye’deki hükümetin, Kıbrıs’taki hiçbir muhalif sese tahammülü olmadığı, Kıbrıs’ta çözüm olarak federasyonu destekleyen tüm aydın ve ilerici kesimleri “ötekileştirdiği” ortadadır. TC hükümet yetkililerinin demokratik ve diplomatik teammüllere aykırı şekilde ilişki kurduğu, ismini anmaktan bile bir algı çalışması dahilinde geri durduğu dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın iletişim koordinatörü Ali Bizden ve muhalif araştırmacı yazar Ahmet Cavit An’a yapılanlar, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan topluma nasıl baktığının bir göstergesidir. Bizden’e uygulanan bu yasağın olası tek dayanağı üstlendiği bu resmi görevken, An ise muhalif görüşleri nedeni ile böylesi bir uygulamaya maruz bırakılmaktadır.

Kabul edilmiş ve değişmesi mümkün olmayan tüm BM karar ve parametrelerine aykırı olduğu halde, kendisini seçtiren erkin, kendi iç siyasi kazanımları uğruna, bizleri kapkaranlık bir bilinmezliğe itmekte olan “eşit egemen iki devletli çözüm” uydurması ile Kıbrıs’ta çözümsüzlüğe mühür vurmaya çalışan TC mevcut hükümetinin ve onun yurdumuzdaki işbirlikçilerinin, hiçbir demokratik sürece saygı duymadan yönetebileceği kukla bir rejim kurma çalışmaları hızlanmış, adanın kuzeyindeki laik, demokratik ve özgürlükçü toplum yapısına saygısı yok olmuştur. Yaşananlar, Türkiye ve Kıbrıs halkları arasında nefret tohumları ekecek, her aydın ve ilerici yurtsever Kıbrıslı’yı tehlikeli ilan edebilecek bir noktaya gelmiştir. Bu listenin Bizden ve An ile sınırlı olmadığı açıktır. Bizler, yetkilileri bu konuda acilen girişimler yapmaya, sessiz kalmamaya, vatandaşlarının Türkiye’de bir düşman gibi gösterilmesini sorgulamaya davet ediyoruz!

Bu doğrultuda, Bu Memleket Bizim Platformu olarak tüm Kıbrıslı Türkleri, federasyon istencine, ifade özgürlüğü başta olmak üzere, temel hak ve özgürlüklere kararlılıkla sahip çıkmaya ve seslerini yükseltmeye çağırıyoruz.

Bu Memleket Bizim Platformu