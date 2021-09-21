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Bu Memleket Bizim Platformu: Gerekirse Asya Bebek'in tedavisi için Kıbrıs Cumhuriyeti ile görüşeceğiz

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Bu Memleket Bizim Platformu olarak Asya Bebekle ilgili yaşanılanları endişe ile takip etmekteyiz. Asya Bebek en temel insan haklarından olan sağlık hakkından hükümet tarafından mahrum bırakılmıştır.
Bu Memleket Bizim Platformu: Gerekirse Asya Bebek'in tedavisi için Kıbrıs Cumhuriyeti ile görüşeceğiz

Basın Açıklaması

Bu Memleket Bizim Platformu olarak Asya Bebekle ilgili yaşanılanları endişe ile takip etmekteyiz. Asya Bebek en temel insan haklarından olan sağlık hakkından hükümet tarafından mahrum bırakılmıştır. Ankara’da yaşanan sağlık krizi haftalarca bütün toplumun gözü önünde gerçekleşmiştir. Adanın kuzeyinde yaşanan sağlık krizi pandemiyle birlikte daha da derinleşmiştir. Hükümet, sermaye sınıfının yanında her koşulda yer alırken, kamu hastanelerine tek bir kuruş yatırım yapmamaktadır.

Başta Sağlık Bakanı Ünal Üstel, hükümetin başındaki atanmış Başbakan Ersan Saner ve atanmış Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Asya Bebeğin hayatından sorumludurlar. 2.4 milyon dolar değerindeki Zolgensma ilacının gideri ne Türkiye Cumhuriyeti ne de KKTC devleti tarafından karşılanmıyor. Bakanlar kurulunun veya TC Elçiliğinin bu konuda üretmiş olduğu herhangi bir karar yoktur. Ne yazık ki bütün uyarılara rağmen Sağlık Bakanı Ünal Üstel kamuoyunu yanıltmaya devam etmektedir. Toplumun büyük bir çoğunluğu Asya Bebeğin Zolgensma ilacının (gen tedavisi) karşılanacağı yönünde bir kanıya sahiptir. Bu bir yanılgıdır. Yanlış bilgidir.

KKTC devleti Ünal Üstel’den, Ersin Tatar’a Asya Bebeğin 2.4 milyon dolar değerindeki Zolgensma ilacını karşılayamayacak kadar aciz midir? Halkımızın çocuklarına en temel insan haklarını bile veremeyen bir hükümet ve toplum lideri ne işe yarar? Asya Bebek Zolgensma ilacını alamazsa ölecektir. Acil olarak bu ilacı alması gerekmektedir.

Asya Bebeğin göz göre göre hükümet tarafından ölüme terkedilmesine göz yummayacağız. Bu alanda yapılması gereken bütün girişimleri başlatma kararı aldık. Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou, Toplum Lideri Nicos Anastasiades ve Avrupa Parlementosu Millietvekili Niyazi Kızılyürek ile başlatılan görüşmeleri çok yakından takip etmekteyiz. Gerekirse, Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarıyla Asya Bebek için Zolgensma ilacının tedariği konusunda görüşmelere başlayacağız.

Bu Memleket Bizim Platformu olarak Asya Bebek İçin Sağlık Hakkı Platformu başta olmak üzere Asya Bebek gönüllüleriyle koşulsuz dayanışma içinde olacağız. Başta Asya Bebeği ve insanlarımızı bu ülkeyi yönetmeyi beceremeyenlerin kurbanı yaptırmayacağız. Sağlık en temel insan hakkıdır. Asya Bebeğin sağlık hakkını hemen şimdi verin!

 

Saygılarımızla

Bu Memleket Bizim Platformu (a)

Hüseyin Bahça

Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği Başkanı       

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