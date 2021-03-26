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Bu Memleket Bizim Platformu: Korkmazhan'ın tutuklu yargılanmak üzere mahkemeye çıkarılması kabul edilemez

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Korkamazhan'ın "cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanmak üzere mahkemeye çıkarılması kabul edilemez
Bu Memleket Bizim Platformu: Korkmazhan'ın tutuklu yargılanmak üzere mahkemeye çıkarılması kabul edilemez

Bu Memleket Bizim Platformu'nun açıklaması:

Sol Hareket kurucu üyelerinden Abdullah Korkmazhan'ın "cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanmak üzere mahkemeye çıkarılması kabul edilemez.

Bu Memleket Bizim Platformu, kuruluş ilkelerinde belirttiği gibi "Kıbrıs Türk toplumunun uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan kazanılmış haklarına sahip çıkarak, nereden gelirse gelsin siyasal iradesine yapılan müdahaleleri reddeder, Kıbrıs Türk toplumunun iradesinin özgürce kullanılması hedefi için mücadele eder."

Kıbrıs Türk toplumunun siyasal iradesini kullanabilmesinin temel unsuru; fikir-düşünce ve ifade özgürlüğünün serbestçe yaşam bulmasıdır. İfade özgürlüğünü baskı altına almaya yönelik bir tutum olarak değerlendirdiğimiz bu girişim karşısında BMBP olarak demokrasi ve insan hakları mücadelesini yükselteceğimizi ilan ederiz.

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