Bu Memleket Bizim Platformu, Mağusa Türk Genel İş Sendikası'nın süresiz grevine destek!

Bu Memleket Bizim Platformu (BMBP), Mağusa Türk Genel İş Sendikası'nın (MTG-İş) aldığı süresiz grev kararını selamladı.
Birlikten yapılan açıklamada, “Gazimağusa Belediyesi'nde, 21 aydır mesaileri ödenmeyen, sendikal hakları verilmeyen, maaşları geç ödenen ve emekliye ayrıldığı halde ikramiyelerini alamayan emekçilerin haklı mücadelesine destek verdiğimizi belirtiriz.” ifadelerine yer verildi.
Gazimağusa Belediyesi yönetiminin eleştirildiği açıklamada, yönetim anlayışının “belediye emekçilerine Gazimağusa'ya ve bölge halkına zarar verdiği” savunuldu.
Açıklamada, bu anlayışın, devletin ve onun özerk kurumlarının bir parçası olmasına karşı mücadeleye devam edileceği belirtildi.
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