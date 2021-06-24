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Bu Memleket Bizim Platformu, Vatandaşlık Politikasıyla İlgili Hükümeti Eleştirdi

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Bu Memleket Bizim Platformu, hükümetin vatandaşlık politikasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.
Bu Memleket Bizim Platformu, Vatandaşlık Politikasıyla İlgili Hükümeti Eleştirdi

Bu Memleket Bizim Platformu, hükümetin vatandaşlık politikasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Kendi vatandaşından umudunu kesen hükümetin, vatandaşlık dağıtımına hız verdiği iddia edilen açıklamada, “Altı ay içinde 2 bin 500 kişiye vatandaşlık verilmesi bu ruh halinin göstergesidir” ifadesi kullanıldı.

Bu Memleket Bizim Platformu adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından okunan açıklamada “Ülkeye yıllarca nüfus taşıyarak, demografik yapıyı değiştirenler, taşınan nüfusa da vatandaşlık vererek bunu siyasal yapıya şekil vermek için de araç olarak kullanmaktaydılar” denildi.

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Açıklamada, bu hükümet döneminde sürecin “inanılmaz” boyutlara geldiği öne sürüldü.

İçişleri Bakanlığında çeşitli bölümlerdeki personelin vatandaşlık verilen bölümlere kaydırıldığı ifade edilen açıklamada, “Mümkün olan en fazla vatandaşlığın verilmesi için seferberlik halinde olunduğu ortadadır” ifadelerine yer verildi.

Pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılara işaret edilen açıklamada, hükümetin bu şartlarda zam yapması eleştirildi.

“ALTI AY İÇİNDE 2 BİN 500 KİŞİYE VATANDAŞLIK…”

Açıklama şu ifadelerle sürdü:

“Tüm bunları izleyen halkımız, hesap gününü beklemektedir. Kendi vatandaşından umudunu kesen hükümet panik içinde her seçim öncesi olduğu gibi vatandaşlık dağıtımına hız vermiştir. Altı ay içinde 2 bin 500 kişiye vatandaşlık verilmesi bu ruh halinin göstergesidir.”

“Ülkesini ve halkını seven siyasetçiler kendi halkını ülkesinde azınlık duruma düşürecek şekilde ülkesinin vatandaşlığını seçim pazarlığında malzeme yapmaz” ifadelerine yer verilen açıklamada, hükümet halktan kopuk olmakla ve “buyruk” almakla suçlandı.

Açıklamada “ülkenin demografik yapısını hızla değiştirerek Kıbrıslı Türklerin iradesini ipotek altına almaya yönelik vatandaşlık politikaları karşısında Kıbrıs Türk toplumunun iradesine sahip çıkmak, kendi ülkesinde azınlık durumuna düşmesini engellemek” için mücadelenin süreceği kaydedildi.

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