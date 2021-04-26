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Bu Memleket Bizim Platformu:3 gün, gece 21.30’da ışık kapatma eylemi planladı

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Bu Memleket Bizim Platformu, adada federasyon temelinde çözüm isteğini göstermek için yarından itibaren 3 gün, gece 21.30’da ışık kapatma eylemi planladı.
Bu Memleket Bizim Platformu:3 gün, gece 21.30’da ışık kapatma eylemi planladı

Bu Memleket Bizim Platformu, adada federasyon temelinde çözüm isteğini göstermek için yarından itibaren 3 gün, gece 21.30’da ışık kapatma eylemi planladı.

600600p22462ednmainimg-ampul.jpgPlatform adında Basın Emekçileri Sendikası tarafından yayımlanan bildiride, “Şu anda ilgili tüm kesimler 5+1 Zirvesi için Cenevre’de bulunmakta. 27 Nisan tarihi itibarıyla başlayacak olan görüşmelere buradan etki edebilmek ve federasyon talebimiz konusunda farkındalık yaratabilmek için tüm halkımızı 27-28 ve 29 Nisan tarihlerinde 21:30’da gerçekleştireceğimiz bir dakikalık ışık kapatma eylemine katılmaya davet ediyoruz” denildi.

Açıklamada, “ ‘Federal Birleşik Kıbrıs’ta aydınlık yarınlar için bir dakika karanlık’ eylemi sayesinde bir kez daha Federasyon Yolunda Birlikte Yürüyeceğiz” ifadesine de yer verildi.

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