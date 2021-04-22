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Bu Memleket Bizim Platformu:İnönü bizi çağırıyor

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Bu Memleket Bizim Platformu:İnönü bizi çağırıyor
Bu Memleket Bizim Platformu:İnönü bizi çağırıyor

Bu Memleket Bizim Platformu, yaklaşık 20 yıl aradan sonra bir kez daha İnönü Meydanı’na gitmeye hazırlanıyor. Cumartesi saat 17.00’de Lefkoşa’da başlayacak olan “Federasyon Yolunda Birlikte” yürüyüşü eski Peyak önünden başlayıp İnönü Meydanı’nda son bulacak. Kıbrıs’ın güneyinde de eş zamanlı olarak yapılacak etkinlikle, Cenevre görüşmeleri öncesi liderlere federasyon mesajı verilecek.

176255391_145240380885209_1713549723233725108_n.jpgDün yapılan basın toplantısında okunan ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

“Kalıcı bir bölünme ve ilişkilerin gerilmesi tehlikesi yaşanmadan, her iki taraftaki siyasi liderlerin federal bir çözüme yönelik açık veya gizli muhalefetlerini terk etmeleri ve BM Genel Sekreteri önerilerine olumlu ve net bir şekilde cevap vermeleri” talep edildi.

“Yaygın hayal kırıklığına rağmen, Kıbrıslıtürkler ve Kıbrıslırumların, yeniden birleşme ve barış isteği konusunda benzeri görülmemiş bir kararlılık gösterdiği” ifade edilen açıklamada, barışçıl bir gelecek için mevcut tek seçeneğin BM kararlarında tanımlanan siyasi eşitlik temelinde, İki bölgeli, İki toplumlu bir federasyon çatısı altında yeniden birleşmek olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, “makul önlemlerin alınarak Kuzey-Güney geçiş kapılarının açılması ve Doğu Akdeniz’deki istikrarsız durumu körükleme eğiliminde olan tüm eylemlerden vazgeçilmesi” taleplerinde bulunuldu ve BM Genel Sekreteri’ne “1974 öncesi sahiplerine geri verilmesi amacıyla Kapalı Maraş’ın, BM gözetiminde planlanması ve geliştirilmesi için pratik adımlar atma” çağrısında bulunuldu.

Açıklama şu şekilde devam etti:

“Biz, sivil toplumu temsil eden Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum örgütler, sivil hareketler ve kişiler olarak, bugüne kadar elde edilen yakınlaşmalara olan bağlılığımızı ve desteğimizi yeniden teyit ediyor ve bunların her iki taraf için de kabul edilebilir kapsamlı bir çözüm için çerçeve oluşturduğuna inanıyoruz. Bu yakınlaşmalar, Kıbrıs sorununun barışçıl çözümü yolundaki en değerli varlığını temsil etmektedir.”

Toplantıda, aynı zamanda Atina’da, İngiltere’de ve Kıbrıslıların yoğun olarak yaşadığı diğer ülkelerde bir araya gelinip, etkinlik düzenleneceği ve 27 Nisan’da Cenevre’de yer alacak gayriresmî toplantıda “Federasyonun önünü açacak bir sonuç alınabilmesi ve görüşmelerin yeniden başlayabilmesi adına” ilgili ülkelerin bakan ve milletvekilleriyle görüşüleceği ve “ortak iradenin’ ifade edileceği” kaydedildi.

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