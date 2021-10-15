“Bu Memleket Bizim Platformu’ndan Açıklama...

Bu Memleket Bizim Platformu, hükümetin istifasıyla ilgili açıklamada bulundu.

“Bu Memleket Bizim Platformu” adına KTÖS Başkanı Emel Tel tarafından yapılan açıklamada, hükümetin istifasının talimatla olduğu öne sürüldü.

“Hükümetin istifasından UBP yetkilerinin ve karar organlarının haberi bile olmaması, Sayın Ersan Saner’in talimatla iş yaptığının göstergesidir” denilen açıklamada, istifa eden hükümetin seçime giden süreçte vatandaşlık, T izni, kuyu izni, geçici kadro ile işe alma, kredi dağıtma ve her türlü partizanlık yaparak seçimlere gitme gibi bir amaç edindiği iddia edildi.

Açıklamada, “Toplumumuzun iradesini hiçe sayarak kuklalarla bizi yöneteceğini sananlara cevabımız her zaman olduğu gibi ‘hayır’ olacaktır. Bilinmelidir ki, irademiz satılık değildir” ifadeleri de kullanıldı.