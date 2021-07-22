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“Bu Milli Bir Politikadır. İç Siyaset Söz Konusu Değildir”

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretine katılan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici değerlendirmede bulundu.
“Bu Milli Bir Politikadır. İç Siyaset Söz Konusu Değildir”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretine katılan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici değerlendirmede bulundu.

Destici, Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin KKTC davetine icabet etmediğini belirterek, “keşke onlar da olsaydı da Türkiye’nin daha güçlü bir birliktelikle Kıbrıs davasını sahiplendiğini göstermiş olmamıza katkı sağlasalardı” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47’nci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki programlarına katılan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, KKTC dönüşü gazetecilere gündemi değerlendirdi.

Destici değerlendirmesinde, “Maalesef, Millet İttifakı’nı oluşturan parti genel başkanları bu davetlere icabet etmediler. Keşke onlar da olsaydı da Türkiye’nin daha güçlü bir birliktelikle Kıbrıs davasını sahiplendiğini göstermiş olmamıza katkı sağlasalardı” ifadelerine yer verdi.

Devletin, hükümetin bu politikasının milli bir politika olduğunu belirten Destici, burada iç siyasetin söz konusu olmadığını ifade etti.

Millet İttifakı’nın gösterdiği tavrı, KKTC’de mevcut hükümetin ve cumhurbaşkanının karşısında olan partilerin de sergilediğini kaydeden Destici, “onlar da KKTC Meclisi’ndeki Cumhurbaşkanımızın konuştuğu oturum ile zafer b kutlamalarına katılmadılar. Onların tavrından daha önemli olan ya da anlayamadığımız, anlamlandıramadığımız bir konu da KKTC’de cumhurbaşkanlığı yapmış iki ismin, Mehmet Ali Talat ile Mustafa Akıncı’nın da hem Meclisteki oturuma hem de törenlere katılmamış olması gerçekten kabul edilebilecek bir durum değildir” dedi.

Destici, iki eski cumhurbaşkanının, farklı düşüncelere sahip olsalar ve ayrı tezleri savunsalar da geniş bir heyetle ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Meclisteki konuşmasını dinlemeleri gerektiğini söyledi.

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